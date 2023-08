Alasan Astra Financial Masih Betah Jadi Sponsor GIIAS 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Astra Financial kembali mengumumkan dukungan mereka terhadap Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023. Mereka melihat potensi masyarakat untuk membeli kendaraan, khususnya via kredit, masih besar.Executive-in-Charge Astra Financial, Rudy Chen, menjelaskan pertumbuhan pasar otomotif terus berlangsung. Terlebih, mayoritas masyarakat juga masih mengandalkan skema kredit untuk memiliki kendaraan yang diimpikannya."Kita tahu kalau penjualan mobil itu, kalau tidak salah 60-70 persen, masih didominasi oleh pembiayaan kredit. Jadi dengan demikian, evaluasi kami adalah bagaimana dari waktu ke waktu kami sebagai salah satu layanan pembelian kendaraan bisa terus mendukung penjualan GIIAS itu," ujar Rudy Chen di Menara Astra, Jakarta, pada Senin (7-8-2023).Sebelumnya, pada GIIAS 2022, pencapaian transaksi Astra Financial melampaui target dengan total nilai transaksi mencapai lebih dari Rp2 triliun selama pelaksanaan GIIAS 2022 di Tangerang, Surabaya, dan Medan. Diharapkan untuk tahun ini, nilai transaksi yang dihasilkan bisa melebihi pencapaian tahun lalu."Target GIIAS di tahun ini sebesar Rp 2,3 triliun, Jakarta menyumbang Rp 1,8 triliun, sisanya Rp 500 miliar dari Surabaya,” tutur Project Director Astra Financial GIIAS 2023, Tan Chian Hok, dikesempatan yang sama.Pada perhelatan pameran otomotif terbesar di ASEAN ini, Astra Financial memboyong sembilan dari 14 unit bisnisnya, yaitu bisnis pembiayaan FIFGROUP, Astra Credit Company (ACC), dan Toyota Astra Financial Services (TAF). Bisnis asuransi yakni Asuransi Astra, Astra Life, dan lini bisnis keuangan digital Astra Pay, MauCash, Moxa, dan SEVA."Merupakan sebuah kebanggaan bagi Astra Financial untuk dapat turut mendukung pertumbuhan industri otomotif Indonesia yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. Kami konsisten mendukung perhelatan GIIAS sejak 2018 sejalan dengan antusias dan semangat kami untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan produk dan layanan keuangan yang cepat, mudah, dan aman, sesuai dengan visi kami untuk menjadi mitra keuangan bagi kesejahteraan Indonesia," ungkap Director-in-Charge Astra Financial, Suparno Djasmin.Mereka juga bekerja sama dengan PT Astra Digital Mobil (ADMO) yang berfokus kepada penjualan, pembelian maupun tukar tambah mobil bekas secara on-demand yang terpercaya dan terintegrasi dengan berbagai lini bisnis otomotif Grup Astra, sebagai Official Trade-In Partner.