Subaru BRZ Model Year 2024 Dilengkapi Transmisi Manual

Ekawan Raharja • 16 Februari 2024 09:59



Jakarta: Subaru BRZ menjadi salah satu model mobil sport yang dikembangkan bersamaan dengan Toyota 86. Mobil asal Jepang ini semakin fun to drive dikendarai karena di model year 2024 sudah dilengkapi dengan transmisi manual dan EyeSight® generasi ke-4. Dari segi tampilan ada perubahan minor, seperti penggunaan kaliper rem Brembo yang hadir dengan kelir emas. Kehadiran sistem pengereman dari Brembo ini tentu berpengaruh kepada performa Subaru BRZ, khususnya dari sektor pengereman. Di mana, Subaru memasangkan empat piston dengan rotor 326 mm di depan dan dua piston dengan rotor 316 mm di belakang. Subaru mengklaim perubahan yang dilakukan ke tapak brake-pads, lingkar rotor, dan kaliper ini untuk meningkatkan kekuatan pengereman, pengemudian yang lebih presisi, dan pedal feel yang meningkat jika dibandingkan dengan model tahun sebelumnya. Mengingat BRZ menggunakan mesin BOXER 2.400 cc naturally aspirated bertenaga 237 ps @ 7.000 rpm dan torsi puncak hingga 250 Nm yang sudah dapat dirasakan mulai 3.700rpm. Tenaga tersebut disalurkan ke roda melalui transmisi manual 6 percepatan dan transmisi otomatis 6 percepatan direct control dengan adaptive control dan paddle-shifter. Pihak pabrikan juga menyematkan fitur sistem bantuan pengemudi EyeSight generasi termutakhir yang terdiri atas: Adaptive Cruise Control Lane Sway and Departure Warning Pre-Collision Braking System Lead Vehicle Start Alert Subaru Rear Vehicle Detection "Pertama kali di IIMS 2024 ini, kami menawarkan Subaru BRZ M/T EyeSight pada harga Rp885.000.000 dan Subaru BRZ A/T EyeSight pada harga Rp895.000.000 untuk on the road Jabodetabek," ujar General Manager Operation Region 1 (Jabodetabek), Plaza Subaru Ricky Aliwarga, di IIMS 2024 pada Kamis (15-2-2024).