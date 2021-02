New BMW X5 Disuntik Fitur Anyar, Harga Rp1,7 Miliar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: BMW Astra memperkenalkan New BMW X5 xDrive40i xLine dengan penambahan berbagai fitur baru yang mendukung kenyamanan dan keselamatan dalam berkendara.Penambahan beberapa fitur anyar tersebut merupakan hasil dari masukan konsumen khususnya para penggemar BMW X5.“Fitur yang kini kami hadirkan di New BMW X5 xDrive40i xLine adalah bangku baris ketiga, fleksibilitas pengaturan bangku baris kedua, Comfort Cushions pada sandaran kepala bangku baris kedua, interior trim dalam Aluminium Mesheffect Dark, sound system Harman Kardon, Parking Assistant Plus dan Driving Assistant," ujar CEO BMW Astra, Fredy Handjaja dalam keterangan resminya.Parking Assistant Plus adalah fitur bantuan untuk parkir yang di dalamnya terdapat Surround View dengan kemampuan kamera 360 degree, Panorama View, Top View, serta 3D View yang dapat diatur menggunakan Gesture Control.Driving Assistant merupakan sistem yang dapat membantu pengemudi agar pengalaman berkendara menjadi lebih aman dan nyaman. Dalam Driving Assistant terdiri dari Crossing Traffic Warning pada bagian belakang, Front Collision Warning dengan intervensi pengereman dan pencegahan tabrakan belakang, Lane Departure Warning, dan Lane Change Warning.Kemudian, setiap pembelian di BMW Astra dilengkapi dengan BMW Service Inclusive, yang meliputi pemeliharaan rutin tanpa biaya selama 5 tahun atau 60.000 km, tergantung mana yang lebih dulu tercapai, serta garansi 36 bulan tanpa batasan jarak tempuh, perlindungan ban selama 2 tahun, 5 tahun keanggotaan AstraWorld dengan bantuan darurat 24-jam, dan BMW Astra Card.Untuk soal harga, New BMW X5 xDrive40i xLine ditawarkan dengan harga mencapai Rp1,7 Miliar. "New BMW X5 xDrive40i xLine ditawarkan dengan harga Rp1.771.000.000,00 on-the-road Jakarta," lanjut Fredy.Di pasar Indonesia, BMW X5 xDrive40i xLine bersaing dengan beberapa SUV canggih lainnya seperti Jaguar F Pace serta Audi Q5.(ACF)