Otobursa Tumplek Blek 2018 Kini Berusia 19 Tahun

Otobursa Tumplek Blek 2018 kembali hadir untuk ke-19 kalinya. Acara ini hadir di lokasi yang baru dan juga konsep baru. Editor in Chief Otomotif, Panji Maulana, menjelaskan Otobursa Tumplek Blek 2018 mengusung teman New Excitement. Diharapkan acara selama dua hari (21-22 Juli 2018) dapat memberikan suasa dan pengalaman baru bagi pengunjung."Setelah ide kami muncul yang bisa mengakomodir teman-teman pedagang suku cadang dan aksesoris untuk membuka lapak-lapak kecil di belakang kantor kami yang ada di Jalan Panjang, Berjalannya waktu acara ini semakin besar dan menjadi magnet industri otomotif, pedagang, komunitas, dan penggemar otomotif tak cuma di Jakarta tapi sudah sampai di seluruh Indonesia. Terbukti pedagang dari luar kota bergabung dengan acara ini," ujar Panji Sabtu (21/7/2018) di Gambir Expo Kemayoran Jakarta.Jika di tahun-tahun sebelumnya Otobursa Tumplek Blek 2018 hadir di Parkir Timur Senayan, kini hadir di Gambir Expo Senayan dengan area mencapai tiga hektar.Acara tahunan ini menargetkan 70.000 orang pengunjung selama dua hari. Bahkan diprediksi total transaksi di acara ini sampai Rp32,5 miliar seperti pencapaian tahun lalu."Untuk masalah konten, kami yakin acara yang ditawarkan tahun ini pasti lebih seru dan menarik, lebih membawa suasana baru karena lokasi baru dan tentu pengalaman belanja yang seru," ujar Project Manager Otobursa Tumplek Blek 2018, Agung Wibawanto, di momen yang sama.Tercatat acara dari Otomotif Group ini menampung 250 peserta bursa dan lapak yang menawarkan berbagai barang bernafaskan otomotif. Selanjutnya ada juga beberapa aktivitas yang berkaitan dengan otomotif seperti Parade Test Drive dan Test Ride, Gajah Monster Show, Jumping Warrior, Community Show, pameran mobil dan sepeda motor, hingga panggung hiburan musik.Otobursa Tumplek Blek 2018 sudah di buka mulai pukul 09.00 WIB hingga malam hari. Pengunjung bisa membayar tiket masuk Rp30 ribu (on the spot)(UDA)