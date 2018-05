Honda, Mitsubishi dan BMW, Panen SPK di Pameran Otomotif

Pameran otomotif level dunia yang berlangsung selama 10 hari di Jakarta yaitu IIMS yang diikuti brand-brand besar otomotif dunia, membawa hasil positif. Tak terkecuali bagi Honda, Mitsubishi dan BMW. Tiga brand besar tanah air itu, mendulang penjualan yang cukup besar menjelang ramadan dan libur lebaran.Mobil-mobil yang laris pun tak melulu mobil yang mengisi segmen padat. Hanya Mitsubishi Xpander saja yang terus membukukan hasil bagus di sini. Sementara produk lainyang menyita perhatian banyak pengunjung, di antaranya Mitsubishi Pajero Sport Rockford Limited Edition, Honda Brio dan BMW Seri 3.Mobil yang paling laris di booth milik Honda masih didominasi oleh Honda Brio. Mobil mungil ini menjadi pilihan banyak orang mengingat modelnya yang imut serta driving feeling yang cukup mengesankan. Di pameran itu, brand dengan logo H tegak itu berhasil melepas surat pemesanan kendaraan (SPK) sebesar 3.661 unit.“Seperti halnya tren untuk Honda di awal tahun ini, Brio menjadi yang terlaris sepanjang pameran. Kami percaya hasil di IIMS ini akan menjadi penyegar bagi pasar pada semester pertama dan mendorong tren yang positif tahun ini,” ungkap Marketing & After Sales Service Director PT Honda Prospect Motor, Jonfis Fandy.Kemudian untuk brand Mitsubishi MMKSI juga membukukan angka pesanan kendaraan (SPK) sebanyak 2.644 unit. Pencapaian tersebut melebihi target yang ditetapkan di awal pameran, yaitu 2.050 unit, dan juga melampaui pencapaian SPK tahun lalu di pameran yang sama yakni 1.429 unit."Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan dukungan masyarakat Indonesia dan rekan media massa yang luar biasa terhadap lini produk kendaraan penumpang kami di Indonesia. Capaian ini menjadi semangat tersendiri untuk terus memberikan layanan terbaik kepada pelanggan dan menjadikan brand ini sebagai 'top of mind' brand di Indonesia," ujar Director of Sales & Marketing Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Osamu Iwaba.Kabar yang cukup menggembirakan juga datang dari BMW Group Indonesia. Meski bermain di segmen premium sedan, namun penjualan mereka di pameran otomotif ini cukup menggembirakan. Mereka berhasil melepas SPK sebesar 600 unit mobil. Kontribusi terbesar datangnya dari BMW Seri 3.“BMW Group Indonesia merasa sangat puas dapat tampil cemerlang di IIMS 2018 dan hadirkan sheer driving pleasure untuk para pelanggannya di Indonesia,” ujar President Director BMW Group Indonesia, Karen Lim.(UDA)