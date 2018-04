Fiat-Chrysler Stop Produksi JK Wrangler

Setelah 2.165.678 unit dan 12 tahun produksi, Fiat-Chrysler akhirnya mengumumkan rencananya untuk menghentikan produksi Jeep Wrangler dengan kode sasis JK.Hal itu ditegaskan Manager of the Toledo Assembly Complex, Chuck Padden, yang menyebut model JK Wrangler sekarang sudah ketinggalan zaman."Tenaga kerja ini telah bekerja praktis tanpa henti selama beberapa tahun terakhir untuk memenuhi impian para penggemar Jeep di seluruh dunia. Kami sangat bangga dengan peran yang kami mainkan dalam sejarah kendaraan. Kami berharap dapat membawa komitmen yang sama ke truk Jeep yang semuanya baru," kata Padden seperti dilansir Autoevolution.Dengan dihentikannya produksi JK Wrangler, pabrikan mobil Amerika telah mempersipakan penggantinya, yakni Jeep Scramberl dengan kode nama JT, dan diharapkan bisa tiba di dealer Amerika Serikat (AS) pada April 2019.Model baru itu nantinya akan mengadopsi desain JL Wrangler dan Ram 1500. Tidak seperti model Jeep yang lain, dikatakan jika Scrambler tidak akan menyediakan mesin turbocharged 2.0 liter.Menurut perusahaan nama kode Scrambler (JT) adalah singkatan dari Jeep Truck. Tentunya Scrambrel tak akan bermain sendirian di segmen khusus ini, mengingat Chevrolet memiliki Colorado ZR2 dan Ford juga telah menyiapkan Ranger Raptor.(UDA)