Serunya Defensive Driving Perempuan ala Suzuki

Hingga saat ini masih ada stigma bahwa wanita adalah pengendara yang buruk. Bahkan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Republik Indonesia mengungkapkan angka kecelakaan yang melibatkan wanita terbilang tinggi.Menurut data Korlantas Polri, peningkatan kecelakaan yang melibatkan wanita beberapa waktu belakangan ini meningkat 49,5 persen. Sehingga penting bagi kaum hawa untuk mengetahui tentang tata cara berkendara yang aman, nyaman, dan efisien melalui teknik defensive driving.Suzuki Indonesia memfasilitasi pelatihan defensive driving pada Sabtu (28/4/2018) untuk para wanita melalui Suzuki City Rally 2018. Bahkan pabrikan asal Jepang ini langsung mengundang praktisi safety driving, Sony Susmana, sebagai pembicara."Masyarakat tentu tidak ingin membatasi perempuan untuk beraktivitas, termasuk mengemudikan mobil di kesehariannya. Oleh karenanya, jalan terbaik mendukung aktivitas berkendara perempuan dengan memberikan edukasi tentang defensive driving yang dapat meningkatkan keselamatan, baik bagi pengendara perempuan dan pengguna jalan lainnya," ujar General Manager Strategic Planning Department PT Suzuki Indomobil Sales, Ryohei Uchiki, melalui keterangan resminya.Sony Susmana menjelaskan dalam defensive driving ada sepuluh prinsip yang perlu diketahui oleh pengendara, yaitu: bekali diri dengan pengetahuan tentang kendaraan, tahu dan patuhi aturan lalu lintas, selalu waspada, bersiap untuk menghadapi segala situasi, ambil keputusan yang tepat, terampil mengendalikan kendaraan, sabar, kooperatif, santun, dan hindari mentalitas 'aku vs mereka' saat berada di jalan. Dengan mengetahui kesepuluh prinsip defensive driving, pengemudi akan lebih paham fungsi fitur-fitur keselamatan yang ada di mobil dan dapat menggunakan dengan semestinya.Semua prinsip defensive driving ini dapat diterapkan dengan menaati golden rules, pengemudi harus waspada terhadap kecerobohan yang dilakukan oleh pengemudi lain dan menghindari amarah yang berlebihan saat menghadapi kecerobohan pengemudi lain. Maka dengan menaati golden rules tersebut, pengemudi dapat menciptakan situasi yang lebih aman, terhindari dari stres yang tidak perlu, merasa nyaman tiap kali melakukan hal yang benar, dan akhirnya ketiga hal tersebut akan memancarkan inner beauty pengemudi.Setelah mendapatkan penjelasan dari Sony Susmana, para peserta kemudian diajak untuk mempraktekan teori yang baru saja diberikan dengan Suzuki Baleno dan All New Suzuki Ertiga. Mereka diajak berkeliling Jakarta, dan berkunjung ke IIMS 2018.(UDA)