Nissan Siapkan Super Sport 'Terpanas' di Dunia

Nissan kembali bakal menghadirkan New Nissan GT-R (R36) yang diklaim sebagai mobil Super Sport terpanas di dunia. Diharapkan tiba beberapa pada 2020, generasi berikutnya dari GT-R menjanjikan untuk menjadi “hottest super sports car in the world.”Itulah yang disebutkan oleh Senior Vice President for Global Design at Nissan, Alfonso Albaisa. Mobil yang sekarang membawa brand sebagai New Nissan GT-R (R36) merupakan versi terbaru dari Nissan GT-R Nismo.Berbicara kepada Autocar.co.uk Goodwood Festival of Speed di Goodwood House, Sussex Barat, Inggris. Albaisa mengatakan kepada media Inggris bahwa edisi terbatas GT-R tidak akan meminjam gaya apa pun untuk model generasi berikutnya. Ia menambahkan, bahwa R36 harus menjadi mobil khusus sendiri.“Tantangannya ada pada insinyur, jujur ??saja. Kami akan melakukan pekerjaan kami ketika saatnya tiba untuk membuat mobil itu menjadi sesuatu yang sangat spesial. Tetapi kita sedang mengembangkan itu," kata Albaisa.Belum ada bocoran resmi dari Albaisa, namun Ia memastikan jika R36 bakal punya tenaga yang lebih besar dibanding GT-R Nismo. Kemungkinan sebuah mesin V6 twin-turbocharged akan mmenjadi sumber tenaganya dengan menambahkan semacam bantuan tenaga listrik ke mobil tersebut."Apakah kita pergi ke banyak elektrifikasi atau tidak sama sekali, kita dapat mencapai banyak kekuatan-bijaksana. GT-R harus menjadi mobil tercepat dari jenisnya," terang Albaisa.(UDA)