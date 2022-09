Sebelum Dijual, Mobil Listrik MG ZS EV 'Disiksa' Rute Jakarta-Surabaya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Menyambut GIIAS Surabaya 2022

(PRI)

Jakarta: Mobil listrik New MG ZS EV pertama kali diperkenalkan di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 pada pertengahan Agustus lalu di BSD, Tangerang.Meski belum resmi dijual, namun MG Indonesia mengajak jurnalis otomotif untuk menjajal langsung kenyamanan, performa, fitur, serta teknologi yang ditawarkan MG ZS EV.Tidak tanggung-tanggung rute test drive terbilang cukup jauh dari Jakarta menuju Surabaya. Pengetesan ini juga bertujuan untuk membuktikan kepada konsumen Indonesia kalau perjalanan jauh dengan mobil listrik juga tidak kalah nyaman. Apalagi saat ini sudah banyak rest area yang menyediakan fasilitas fast charging untuk kendaraan-kendaraan listrik."Kegiatan berkendara ini adalah salah satu bentuk keseriusan MG dalam membuktikan misi kami untuk menghadirkan kendaraan yang mampu meredefinisi ekspektasi para penggemar kendaraan roda empat di Indonesia. Dengan membawa dua produk unggulan MG dengan teknologi mutakhir, yaitu mobil pintar MG HS i-Smart dan mobil elektrik terbaru kami, yaitu New MG ZS EV," kata Marketing & PR Director MG Motor Indonesia, Arief Syarifudin, Senin, 12 September 2022.MG ZS EV dibekali Permanent Magnet Synchronous Motor, serta ditenagai baterai berjenis lithium-ion berkapasitas 50.3 kWh. Berdasarkan pengetesan MG, mobil ini diklaim mampu menempuh jarak maksimal sejauh 403 km (NEDC mode) dan mampu menghasilkan tenaga sebesar 177 hp.Dalam perjalanan sejauh 790 km, para jurnalis diberi kesempatan untuk mengeksplorasi seluruh fitur MG ZS EV. Termasuk pilihan tiga mode berkendara antara lain Eco, Normal, dan Sport.MG ZS EV juga dibekali banyak fitur keselamatan canggih seperti Blind Spot Detection (BSD), Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Forward Collision Warning (FCW), Lane Keep Assist (LKA), hingga Lane Departure Warning (LDW). Selain itu juga ada fitur canggih bernama i-SMART yang memungkinkan pemilik dan mobilnya terhubung melalui koneksi internet.Lokasi Surabaya dipilih lantaran MG baru saja meresmikan outlet terbarunya yang berlokasi di Jl. Raya Jemursari No. 175. Selain MG juga bersiap menyambut GIIAS Surabaya yang dihelat mulai dari 14 hingga 18 September di Grand City Convex, Surabaya.Nantinya MG tetap memajang seluruh model andalannya seperti model SUV kompak, New MG ZS dan model sedan sporty, MG 5 GT."Antusiasme pengunjung GIIAS saat menyaksikan kehadiran New MG ZS EV menjadi motivasi kami untuk segera meluncurkannya untuk publik Indonesia. Harapannya, model ini bisa mencetak kesuksesan yang sama seperti halnya di pasar Inggris dan Eropa,” ungkap Sales and Network Director, MG Motor Indonesia, Rendi Radito.