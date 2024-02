Mobil Listrik Kian Diminati, Ini Beberapa Pertimbangan Konsumen!

Ahmad Garuda • 08 Februari 2024 17:15



Jakarta - Ada perlakuan yang berbeda dirasakan oleh para pengguna kendaraan listrik dengan kendaraan konvensional yang membuat mereka punya asumsi tersendiri. Di antaranya adalah kemudahan dalam penggunaan termasuk kemudahan dalam mobilitas karena tidak tergantung dengan aturan penggunaan kendaraan berdasarkan tanggal ganjil dan genap. Salah satu penggunanya yang merupakan MC kondang dalam ragam acara otomotif dan non otomotif, Ales Tanjung menuturkan bahwa ada kemudahan yang didapatkan terutama buat mobilitas harian dalam kota. Mengingat aturan ganjil genap memang jadi batasan bagi pengguna kendaraan seperti di Jakarta. Saat pakai mobil listrik, Ales merasa mobilitasnya bebas tanpa aturan tersebut. "Dipakai mostly harian. Karena kerjaanku mobilenya lumayan tinggi yah. Ini juga poin pentingnya kan karena gak ada (kena) ganjil genap nih. Karena kerjaanku lokasinya kan bisa pindah. Hari ini bisa dimana besok bisa dimana. Jadi ini cukup membantu bikin gak mikir gitu tanggal ganjil tanggal genap aku bisa pake gitu. Yang paling berasa banget itu gak perlu ngantri di pom bensin. Jelas yaa. Terus juga dari kenyamanan BinguoEV sangat cukup nyaman untuk dipakai sehari-hari," ujar pemilik BinguoEV Long Range berwarna Milk Tea ini. Ia menuturkan bahwa, Ia sudah berkendara kemana-mana menggunakan BinguoEV. Menurutnya untuk mobil listrik, tarikannya cukup enak buat selap-selip di tol juga sangat oke. Terus dari warnanya eye catching. Bentuknya di jalan tuh masih jadi pusat perhatian beberapa orang masih bertanya-tanya 'ini mobil apa sih?' "Terus dari interiornya juga sangat cocok sama eksteriornya, unik gitu. Cukup nyaman sih untuk dipakai sehari-hari." Ales menegaskan bahwa hal yang banyak dipertimbangkan adalah bagaimana dengan perawatannya? Ia menegaskan bahwa mobil listrik seperti BinguoEV dari fitur lebih dari cukup untuk kendaraan listrik harian. Lalu untuk penggunaan listriknya juga sangat murah dibanding bahan bakar bensin. "Bahkan performanya gak kalah sama mobil bensin dan gak perlu takut tarikannya juga oke banget. Nah kebetulan kita lagi di BinguoEV dan lagi bawa barang, terlihat kecil (dari luar) tapi ternyata luas banget bisa bawa barang banyak itu salah satu keunggulan juga menurutku. Karena kan bagian area belakangnya itu bisa ditidurin kursinya itu sangat bagus." Mobil ini dilengkapi dengan ragam fitur menarik seperti Safety Protection (2 Airbags, ABS, EBD, ESC, EPB, AVH, ISOFIX, Traction Control, Rear Wheel Antilock, Emergency Stop Signal, Sound Module for Pedestrian Warning, Rear Parking Sensor & Camera, Creeping Function) dan Cruise Control. Menggunakan Battery Lithium Ferro-phosphate IP67 certified, dengan daya 50 kW, torsinya sanggup menyentuh 150 Nm untuk Long Range (333 km - 31.9 kWh) dan 125 Nm untuk Premium Range (410 km - 37.9 kWh), Single Reduction Gear Transmission. Meski bodinya terlihat imut, namun jangan salah. Soal kapasitas muat di bagasinya cukup besar. Deep-sink trunk dengan kapasitas maksimal 790 liter rasanya lebih dari cukup untuk menjawab itu. Dari sisi harga pun terbilang cukup kompetitif. Lantaran mobil ini mendapatkan insentif PPN karena tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sudah mencapai lebih dari 40%. Untuk versi Long Range AC berbanderol Rp317 jutaan, kemudian Long Range AC-DC berbanderol 326 jutaan dan Premium Range dihargai Rp372 jutaan.