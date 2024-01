IMX 2024 Usung Produk Lokal Ke Kancah Internasional

Ekawan Raharja • 13 Januari 2024 15:43



Jakarta: Indonesia Modification Expo 2024 dipastikan akan berlangsung pada 4-6 Oktober 2024 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) di kawasan BSD, Tangerang Selatan, Banten. Tahun ini, mereka mengusung tema Road to The World untuk menunjukan potensi kekuatan yang sesungguhnya. Founder NMAA & Direktur IMX, Andre Mulyadi, menyebutkan Platform IMX adalah tempat network industri aftermarket dan modifikasi bertemu. Di mana merek-merek produk peserta IMX bisa bertemu langsung dengan para influencer, artis, dealer baru, hingga kesempatan berinteraksi dengan lintas banyak industri, kesempatan berkolabarasi antar industri aftermarket dengan industri pabrikan, hingga level merek menjadi berbeda ke arah lebih baik setelah hadir di IMX. “Kekuatan kolaborasi dan kreativitas inilah yang akan terus diusung dan dikuatkan kami, demi membantu setiap produk lokal hingga produk global di Indonesia untuk terus mencapai titik tertingginya di kancah persaingan lokal dan saat ini kami akan mempersiapkan banyak produk go internasional,” jelas Andre melalui keterangan resminya. Seperti tahun sebelumnya, IMX 2024 akan menampilkan serangkaian program penuh terobosan dengan lebih dari 40 supporting program seperti: Blackstone livemodz, supergiveaway berupa tiga unit mobil untuk pengunjung, IMX overseas guest, IMX Garage Sale, IMX Special Deals dan masih banyak lagi. Ketua Umum IMI Pusat, Bambang Soesatyo, menyatakan rasa respek dan terima kasihnya ke IMX atas peran yang telah dilakukannya dalam menjaga marwah dunia kreativitas dan kemajuan industri. otomotif di Indonesia. “Saya yakin pelaksanaan IMX 2024 yang kini akan dipindah dan berlangsung di Hall 8 dan 9, ICE BSD akan menyajikan acara yang makin menarik dan kreatif, karena saya selalu mengikuti program acara ini dari tahun ke tahun. Selalu ada perkembangan sangat signifikat tahun ke tahun dan selalu ada keunikan meriah yang wajib diikuti, apalagi tahun ini IMX akan menggelar serie internasionalnya di Osaka dan di Las Vegas” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet. Ditambahkannya, sejak awal IMX memiliki passion dan sarana untuk anak bangsa menyalurkan berbagai kreativitasnya dalam bidang otomotif. "Dari mulai modifikasi hingga berbagai suku cadang aftermarket maupun aksesoris kendaraan yang menurut saya jumlahnya terus bertambah serta semakin variatif, seperti mulai dari cat, bodykit, pelek, dan lainnya."