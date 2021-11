Keren! All New Veloz Racikan Karawang Bakal Diekspor ke 16 Negara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(PRI)

All New Veloz bakal diekspor ke banyak negara. Ternyata hal ini pula yang menjadi alasan kenapa Toyota Veloz terbaru diproduksi terpisah dengan saudaranya Avanza Avanza generasi baru masih diproduksi di pabrik Astra Daihatsu Motor (ADM), sedangkan All New Veloz dibuat di pabrik Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) di Karawang Plant II, Jawa Barat."Memang Veloz ini kita berharap bisa jadi andalan untuk ekspor ke beberapa negara. Kurang lebih 16 negara termasuk Amerika Selatan, Amerika Tengah, Asia Tenggara. Dan kita berharap model Veloz ini bisa mnenjadi pilihan bagi konsumen di negara-negara berkembang yang tipikalnya mirip dengan Indonesia," kata Direktur Administrasi, Korporasi, dan Hubungan Eksternal PT TMMIN, Bob Azzam dalam konferensi pers virtual, Rabu, 10 November 2021.Bob menambahkan bahwa Veloz akan menyusul jejak kakaknya, Toyota Innova yang lebih dulu menjadi global model karena dipasarkan di banyak negara."Veloz ini akan menyusul jejak kakaknya yang menjadi global model yakni Innova. Jadi kita (Indonesia) tidak hanya sebagai basis produksi tapi juga untuk model development karena Innova dan Veloz ini awalnya dikembangkan untuk Indonesia yang ternyata diterima di pasar luar/global," lanjutnya.Sementara itu, pihak TMMIN menjelaskan bahwa All New Veloz akan diproduksi sebanyak 4000-4500 unit per bulan. Ekspor Veloz akan dimulai bulan Januari 2022 mendatang."Untuk sementara di Januari nanti (2022) kami ekspornya dalam bentuk CBU (Completely Built Up) semua," terang Bob.Sedikit spesial dari kembarannya Avanza, Veloz generasi ketiga yang baru saja diluncurkan hadir dengan desain yang lebih sporty dan dinamis. Secara keseluruhan, Veloz disebut sebagai MPV yang mengarah ke SUV.Model ini mengusung mesin 1.500 cc terbaru, dengan sistem penggeraknya roda depan, serta transmisi matic CVT. Pada varian tertingginya juga telah dilengkapi fitur keamanan Toyota Safety Sense (TSS).Veloz baru hadir dalam tiga varian antara lain Veloz MT yang dibanderol Rp251,2 juta, Veloz Q CVT seharga Rp272,1 juta, dan Veloz Q CVT TSS seharga Rp291,5 juta.