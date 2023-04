Pemudik Ketinggalan Mobilnya, Polisi Antar Pakai Motor Masuk Tol

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Perjalanan mudik lebaran selalu meninggalkan berbagai cerita menarik, mulai dari kondisi perjalanan sampai sejumlah hal-hal yang unik. Beberapa kejadian unik yang cukup sering terdengar adalah pemudik yang terpisah dari rombongannya, atau tertinggal dari kendaraan yang ditumpanginya.Kejadian pemudik ketinggalan ini terjadi di rest area KM 164 Kabupaten Majalengka pada Kamis (27-4-2023). Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Majalengka berhasil membantu pemudik yang terpisah atau tertinggal dari keluarganya.Melalui video yang beredar, terlihat anggota Satlantas Polres Majalengka sedang membonceng seorang wanita berjaket hitam melintasi Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) menggunakan motor patroli. Melalui Instagram resmi mereka @satlantasmjl, Satlantas Polres Majalengka, menyampaikan keluarga pemudik itu telah menunggu di KM 169.“Betul bahwa dalam video tersebut anggota Satlantas Polres Majalengka yang membantu pemudik yang tertinggal di rest area KM 164 dan pada saat itu keluarga pemudik tersebut sudah berada di posisi KM 169,” tulis akun Satlantas Polres Majalengka.Mereka menjelaskan alasan membantu pemudik tersebut menggunakan motor patroli karena pada saat itu sedang berlangsung one way, sehingga tidak memungkinkan keluarga pemudik untuk putar balik kembali ke rest area KM 164.Dalam unggahan lainnya, Satlantas Polres Majalengka memperlihatkan potret pemudik tersebut telah berhasil diantarkan kembali ke pihak keluarga. Terlihat pemudik itu sangat senang saat bertemu keluarganya.Satlantas Polres Majalengka mengimbau kepada pemudik, apabila melaksanakan pemberhentian di perjalanan, sebelum melanjutkan jalan agar mengecek kembali anggota keluarga dan barang bawaan, sehingga tidak ada yang tertinggal. “Jadikan pengalaman sebagai pembelajaran. Pastikan untuk anak anak selalu dalam pengawasan orangtua," demikian imbauan Satlantas Polres Majalengka.Seperti diketahui, one way di jalan tol diberlakukan sejak arus balik lebaran sampai Kamis (27-4-2023). Kendati demikian, pemberlakuan one way bersifat fungsional. Semula One Way dijadwalkan berakhir pada 26 April pukul 24.00, namun diperpanjang karena masih ada peningkatan arus balik.