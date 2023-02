Berbenah! Kantor Pusat Mazda Indonesia Kini Makin Mewah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Di awal tahun 2023, PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) sebagai Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) Mazda di Indonesia mulai menetapkan Kantor Pusat Mazda Indonesia yang diresmikan langsung oleh Mazda Corporation.Kantor pusat Mazda Indonesia berlokasi di Jakarta Selatan, tepatnya di Jl. Teuku Nyak Arief No. 9D, kehadiran Mazda Indonesia Headquarter menjadi sentral dalam mengelola seluruh aktivitas manajemen Mazda di Indonesia.Managing Director Eurokars Motor Indonesia, Ricky Thio menyampaikan bahwa Mazda Indonesia Headquarter merupakan bentuk komitmen untuk bisa semakin dekat dengan seluruh pelanggan."Bertindak sebagai Agen Tunggal Pemilik Merek kendaraan Mazda di Indonesia, Eurokars Motor Indonesia berharap hal tersebut dapat turut memperluas jangkauan penjualan Mazda dan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pecinta Mazda di Indonesia,” ujar Ricky Thio.Menempati lantai 4 (empat) gedung Mazda Simprug, Mazda Indonesia Headquarter melakukan renovasi kantor dan area showroom dengan konsep yang minimalis khas Jepang. Berdiri di atas lahan seluas 2,728 meter persegi, Kantor Pusat Mazda Indonesia memiliki luas bangunan sebesar 6,745 meter persegi yang terdiri dari 5 (lima) lantai.Tidak hanya berfungsi sebagai kantor pusat, Mazda Indonesia Headquarter juga memiliki pusat layanan servis terpadu yang dilengkapi dengan 3S (Sales, Services, dan Spare Parts). Proses renovasi juga fokus pada peningkatan layanannya bagi customer Mazda Simprug dengan menghadirkan:1. Aplikasi My Mazda Experience, untuk memberikan kemudahan dalam layanan purna jual Mazda khususnya proses pemesanan jadwal service rutin. Aplikasi ini tersedia juga dalam tablet yang dapat digunakan oleh seluruh pengunjung untuk menikmati berbagai macam hiburan seperti YouTube, Spotify, Netflix, dan lain sebagainya sambil memantau proses service mobil yang sedang berlangsung lewat CCTV.2. Perubahan konsep dan renovasi menyeluruh pada area Showroom yang lebih chic dan trendy. Showroom area memuat hingga 7 (tujuh) display mobil Mazda, genuine accessories rack, merchandise store dancolor chart, dimana showroom area ini terkoneksi dengan Service Area.3. Perubahan interior dan fasilitas pada ruang tunggu Customer Premium Lounge di Mezzanine Floor dengan konsep “Home Away From Home”, yang dapat memberikan pengalaman seperti dirumah sendiri dan rasa nyaman sambil menunggu jalannya service rutin kendaraan Mazda yang dimiliki.Marketing & Communications General Manager, Eurokars Motor Indonesia, Pramita Sari menyampaikan bahwa fasilitas di Mazda Simprug siap memberikan pengalaman terbaik untuk konsumen."Inisiatif baru ini, berfokus dan berfungsi untuk memberikan layanan yang extra miles bagi setiap pengunjung showroom dengan fasilitas Cafe yang menyajikan fresh coffee atau minuman lainnya dan terintegrasi dengan layanan Customer Premium Lounge. Selain itu, kami tahun ini meluncurkan Mazda Curated, yang merupakan Official Merchandise Mazda Indonesia, dan dapat dibeli langsung oleh pengunjung showroom," terang Pramita.Pengalaman berkunjung ke dealer kini menjadi berbeda dengan disuguhkannya kenyamanan dan suasana yang menyenangkan. "Semua elemen dan fitur yang ada di bangunan ini tentunya tidak terlepas dari filosofi Mazda yaitu Jinba-Ittai yang bisa diartikan oneness between car and driver. Dengan kehadiran Headquarter ini mampu menyatukan hubungan Mazda dengan para pelanggannya di Indonesia," pungkas Pramita.Dalam kesempatan yang sama, Mazda turut menampilkan New Mazda CX-5 EMI 6th Anniversary Edition dan New Mazda6 20th Anniversary Edition yang sebelumnya dihadirkan secara eksklusif pada awal tahun 2023.