Kaum Mendang-Mending, Pilihan Mobil dengan Budget Toyota Agya GR Sport

1. Daihatsu Xenia 1.3 R CVT

2. Toyota Avanza 1.3 E CVT





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

3. Suzuki Ertiga GL MT

4. Honda Mobilio S MT

5. Daihatsu Sirion CVT

6. Wuling Alvez SE

7. Wuling Air EV Standard Range

(ERA)

All New Toyota Agya GR Sport kini sudah dipasarkan dengan harga Rp253,5 juta (on the road DKI Jakarta). Dengan banderol yang mencapai 1/4 miliar, tentu ada sejumlah alternatif pilihan bagi masyarakat yang ingin membeli mobil baru.Tim medcom.id merangkum beberapa model mobil lainnya yang bisa dibeli dengan harga berkisar Rp253,5 juta. Ada mobil 5 seaters sampai 7 seaters tersedia dan bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan.Daihatsu Xenia jelas menawarkan ukuran yang lebih besar, sehingga bisa memuat penumpang lebih banyak dan bagasi lebih besar. Mobil seharga Rp251,3 juta (on the road DKI Jakarta) ini merupakan mobil keluarga dan menjadi kembaran dari Toyota Veloz dan Toyota Avanza.Xenia tipe ini menggunakan mesin 1.300 cc berkode 1NR-VE 4 -silinder dengan tenaga 98 PS di 6.000 rpm dan torsi 122 Nm di 4.200 rpm. Terlebih kini sudah mengadopsi sistem penggerak roda depan yang membuatnya lebih irit dibandingkan generasi sebelumnya.Kalau kamu tidak tertarik dengan desain Xenia, bisa juga memilih Toyota Avanza. Banderolnya juga cukup menarik di Rp247,8 juta (on the road DKI Jakarta).Tenaga yang ditawarkan juga sama dengan yang ditawarkan oleh Xenia. Selain itu, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur Vehicle Stability Control, 7 Seatbelt Warning, Isofix, Anti-lock Braking System (ABS), Electronic Brake Distribution (EBD), Braking Assist (BA), dan Hill Start Assist.Masih dari keluarga MPV, tersedia Suzuki Ertiga GL MT. Dari harga juga tergolong cukup menggoda di Rp250,7 juta (on the road DKI Jakarta).Tenaga juga lebih bertenaga karena menggunakan K15B 1.500 cc dengan lontaran tenaga 105 PS pada 6.000 rpm plus torsi 138 Nm di 4.400 rpm. Berdasarkan uji Balai Teknologi Termodinamika Motor dan Propulsi (BT2MP). Varian transmisi manual punya efisiensi 18,09 km/liter.Honda Mobilio masih tersedia di pasaran meski hanya 1 varian saja. Bahkan mesin 1.500 cc yang ditawarkannya ini juga terkuat di kelasnya dengan 118 PS pada 6.600 rpm serta daya puntir maksimal 145 Nm di 4.600 rpm.Harga yang ditawarkan untuk mobil buatan Indonesia ini adalah Rp235,9 juta (on the road DKI Jakarta).Jika inginkan mobil yang compact, bisa juga melirik Daihatsu Sirion. Banderolnya juga masih masuk budget di Rp238 jutaan (on the road DKI Jakarta).Dapur pacunya menggunakan mesin 1.329 cc dengan tenaga 95 PS di 6.000 rpm dan torsi 119 Nm di 4.200 rpm. Sebagai mobil yang diperuntukan di area perkotaan, pengemudi akan ditawarkan penggunaan transmisi D-CVT yang halus, sistem audio dengan koneksi kepada ponsel pintar, dan fitur hill-start assist untuk menghadapi jalan yang menanjak.Kalau kamu mencari mobil SUV, Wuling Alvez bisa menjadi pilihan. Banderolnya pun jauh lebih terjangkau dibandingkan All New Agya GR Sport, hanya Rp209 juta (on the road DKI Jakarta).Dibalik kap mesin depan tertanam mesin 1.485 cc dengan tenaga 106 PS di 5.800 rpm dan torsi 143 di 4,000 - 4,600 rpm. Selain itu, dengan ground clearance yang lebih tinggi jelas memberikan rasa percaya diri untuk melibas jalanan yang tidak mulus.Model satu ini paling berbeda karena merupakan mobil listrik. Wuling Air EV bisa dibeli dengan mahar sebesar Rp243 juta (on the road DKI Jakarta).