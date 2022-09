Sokon Group Berevolusi Jadi Seres Group, Fokus Di Mobil Listrik

(ERA)

Chongqing Sokon Industrial Group Co Ltd mengambil langkah besar dengan mengubah nama perusahaannya menjadi Seres Group Co Ltd. Perubahan nama juga juga diiringi dengan rencana perusahaan yang ingin lebih berfokus terhadap mobil listrik.Perubahan nama ini menjadi strategi perusahaan untuk memudahkan para investor memahami posisi Seres Group. Selain itu, langkah ini juga untuk menyelaraskan nama perusahaan dengan rencana bisnis beserta strateginya."Perubahan nama menjadi Seres Group ini menjadi tekad kuat perusahaan untuk terus mengembangkan kendaraan listrik pintar di pasar mobil mewah,” kata Chairman of Seres, Zhang Xinghai, dikutip dari CNEV Post.Perubahan nama kali ini tidak terlepas dari kerjasama mereka dengan Huawei sejak 20 April 2021. Kala itu nama Sokon Group dinilai kurang populer, hingga akhirnya kerjasama dengan Huawei dan melahirkan Seres SF5 yang diterima sangat baik oleh konsumen di Negeri Panda.Nama baru ini secara resmi digunakan per 31 Juli 2022, sekaligus mengumumkan penjualan kendaraan energi baru atau New Energy Vehicle (NEV) untuk bulan Juli. Mereka juga mendapati rekor 13.291 unit NEV di bulan Juli, naik 316,78 persen dari 3.189 unit di bulan yang sama tahun lalu, dan naik 7,03 persen dari Juni.Pergantian nama grup perusahaan ini juga berimbas pada nama akronim saham perusahaan yang diperdagangkan di Shanghai Stock Exchange (SSE).Kerjasama antara kedua merek asal Tiongkok ini juga menghasilkan nama mobil Aito. Merek ini sudah menghasilkan dua mobil listrik, yakni Wenjie M5 dan M7. Model M7 yang diperkenalkan pada Juli 2022 menawarkan konsep SUV listrik berdimensi bongsor dan didukung oleh tampilan kabin yang premium. Selain itu terdapat sejumlah teknologi mutakhir baik dari sisi keselamatan hingga layanan hiburan untuk penghuni kabin.AITO mendapat penerimaan yang positif dari konsumen. Baru dua jam setelah M7 resmi diluncurkan, AITO sudah mendapatkan 10 ribu pemesanan kendaraan listrik tersebut.Kini seres Group membawahi sejumlah merek mobil mulai dari Aito dan DFSK di Indonesia. Kemudian untuk model SF5 pun juga sudah pernah ditampilkan di sejumlah pameran otomotif dalam negeri.