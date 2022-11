Toyota Kijang Innova Hybrid Meluncur, Sewanya Rp9 Jutaan Per Bulan

Harga All New Toyota Kijang Innova Zenix (on the road DKI Jakarta)

All New Toyota Kijang Innova Zenix Tipe G: Rp419 juta All New Toyota Kijang Innova Zenix Tipe V: Rp467 juta

All New Toyota Kijang Innova Zenix Tipe G: Rp458 juta All New Toyota Kijang Innova Zenix Tipe V: Rp532 juta All New Toyota Kijang Innova Zenix Tipe Q: Rp611 juta

(ERA)

Toyota Kijang Innova kini sudah memasuki generasi ke-7. Mobil keluarga ini kini mendapatkan banyak pembaruan, khususnya penyematan teknologi hybrid.Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Henry Tanoto, kehadiran All New Kijang Innova Zenix ini hadir untuk melengkapi pilihan model elektrifikasi hybrid di Indonesia. Mobil dengan 3 baris jok ini dirancang untuk mewujudkan mobilitas yang nyaman dan aman, sekaligus mendukung visi menciptakan ever-better cars untuk dunia yang lebih berkelanjutan dan inklusif, serta untuk mencapai pengurangan emisi karbon."Hari ini, kami memperluas aplikasi teknologi elektrifikasi, khususnya Toyota Hybrid System generasi terbaru yang juga digunakan oleh All New Prius, ke All New Kijang Innova Zenix dengan harapan tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat namun juga dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam menekan angka emisi karbon,” kata Henry Tanoto Senin (21-11-2022) di Jakarta Pusat.All New Kijang Innova Zenix ini sudah menggunakan platform TNGA: GA-C. Penggunaan sasis ini membuat Kijang Innova yang dahulu memiliki basis ladder on frame menjadi monokok.Perubahan basis ini memberikan ruang bagi para insinyur di Jepang untuk meningkatkan rigiditas bodi, mengurangi berat mobil, serta mengurangi suara yang masuk ke dalam kabin mobil, dalam rangka meningkatkan kestabilan dan kenyamanan saat bermobilitas.Efeknya All New Kijang Innova Zenix kini mendapatkan pilihan teknologi untuk para konsumen, mesin hybrid konvensional atau mesin bensin hybrid. Keduanya menggunakan mesin 2.000 cc namun untuk performa jauh berbeda.Mesin bensin konvensional 2.000 cc yang digunakan menggunakan kode M20A-FKS dengan tenaga maksimal 174 PS @ 6.600 dengan torsi 204,9 Nm @ 4.500 - 4.900 rpm. Kemudian untuk varian hybrid sudah menggunakan mesin berkode M20A-FXS dengan tenaga mesin maksimal 186 ps @ 6.000 rpm dan torsi 187,3 Nm @ 4.400 - 5.200 rpm, dan dukungan motor listrik bertenaga maksimal 113 PS dengan torsi 205 Nm.Tenaga tersebut disalurkan ke transmisi dengan CVT 10-speed direct shift, dan sudah tidak menyediakan pilihan transmisi manual. Sistem penggerak Kijang Innova juga sudah berubah, jika sebelumnya berpenggerak roda belakang maka kini menjadi penggerak roda depan.Untuk sekarang ini All New Kijang Innova Zenix ditawarkan dengan harga termurah dengan harga Rp419 juta hingga tertingginya di Rp611 juta (on the road DKI Jakarta). Bagi yang tidak ingin membeli, dan hanya sewa saja, tersedia Kinto dengan biaya langganan Rp9 juta per bulan dengan rincian sewa berdurasi 36 bulan dan sudah meliputi layanan full service, yaitu biaya service berkala, perpanjangan pajak & STNK, asuransi, emergency roadside assistance, dan penggantian aki & ban.