Siap-Siap, BMW Indonesia Lelang The 8 X Jeff Koons

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news

(ERA)

BMW sudah merilis 99 unit Seri 8 yang kemudian mendapatkan sentuhan ulang dari Jeff Koons. Bagi konsumen di Indonesia juga harus bersiap-siap karena akan ada 1 unit The 8 X Jeff Koons yang dilelang mulai 30 Oktober 2022.President Director BMW Group Indonesia, Ramesh Divyanathan, mengatakan Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang akan menawarkan The 8 X Jeff Koons. Diakui bahwa model ini menjadi salah satu karya seni yang bisa dikoleksi."Kolaborasi global dengan Jeff Koons sekali lagi telah menginspirasi kami semua. Belum pernah sebelumnya dalam sejarah sebuah BMW dibuat dengan visi desain yang luas seperti The 8 X Jeff Koons. Bagaikan sebuah 'patung bergerak' yang tidak hanya akan ditampilkan sebagai barang koleksi yang dipajang di museum tetapi juga berjalan dinamis sebagai mobil BMW," ungkap Ramesh melalui keterangan resminya.Kekuatan utama dari The 8 X Jeff Koons adalah desain yang ekspresif dan mencolok menggabungkan sebelas warna eksterior yang berbeda mulai dari biru hingga silver serta dari kuning hingga hitam. Lebih dari 200 jam pekerjaan manual dihabiskan oleh para profesional yang sangat terspesialisasi di pabrik Dingolfing dan Landshut khusus untuk pengecatan eksterior, di mana sampel warna sering diaplikasikan dengan kaca pembesar.Interior multi-warna terdiri dari bahan yang sangat premium, leather yang halus, dan tutup cup holder dengan badge edisi dan tanda tangan sang seniman. Kulit pelapis jok terbuat dari warna merah dan biru yang mencolok, cerminkan warna pahlawan super berorientasi dari buku komik serta warna M.Secara keseluruhan, desain yang penuh semangat dan tangguh mencakup kedua elemen seni pop serta pola geometrisnya memberi kesan pada kontur dan bentuk rumit Gran Coupé Seri 8 yang sporty. Garis-garis warna yang meledak di bagian belakang, adalah penghormatan tanpa perantara kepada BMW Art Car 2010, sementara "POP!" di setiap sisi serta gambar uap melambangkan kekuatan dan kecepatan The 8 X Jeff Koons.Satu-satunya unit The 8 X Jeff Koons di Asia Tenggara tersedia di Indonesia dan ditawarkan melalui lelang dengan harga awal Rp 9.098.000.000 (off-the-road) dan lelang dimulai dari tanggal 30 Oktober 2022. Kira-kira kamu jadi pemilik mobil spesial ini?