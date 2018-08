Mini Indonesia Segarkan Semua Lini Produknya

Mini Indonesia memberikan kejutan dengan menyegarkan untuk lini produk mereka. Tidak cuma satu atau dua, tetapi tiga model sekaligus yang mengalami penyegaran.Penampilan perdana New 3 Door, 5 Door, dan John Cooper Works (JCW) 3 Door terjadi di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 pada Kamis (3/8/2018). Penampilan terbaru ketiga hatchback ini memberikan tampilan yang segar namun tetap dengan gaya sporty khas Mini."Dengan menghadirkan tiga mobil terbarunya, Mini Indonesia sekali lagi tunjukkan komitmen untuk terus penuhi kebutuhan para pelanggan akan sebuah mobil Mini yang tidak hanya tawarkan sensasi berkendara go-kart khas Mini, namun juga sentuhan premium, desain unik, dan fungsionalitas cerdas,” ujar President Director BMW Group Indonesia, Ramesh Divyanathan, di sela-sela peluncurannya.Secara keseluruhan ada sejumlah perubahan di bagian eksterior yang meliputi desain baru lampu depan dengan teknologi matrix untuk lampu jauh, lampu LED belakang dengan desain union Jack, logo mini baru, hingga pelek. Kemudian di interior hadir dengan warna dan lapisan baru, tuas pemindah gigi, radio dengan sistem navigasi layar sentuh, wireless charging, proteksi logo Mini dari kaca spion pengemudi, hingga Mini connected.New Mini 3 Door dijual dengan harga off the road Rp720 juta dan Rp905 juta untuk varian Cooper S, sementara 5 Door Rp750 juta dan Rp950 juta untuk 5 Door Cooper S. Sedangkan JCW 3 Door mulai Rp1,055 miliar.“MINI merupakan kombinasi antara sensasi berkendara seru, kualitas premium, desain unik dan fungsionalitas cerdas. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2011, fans MINI di Indonesia terus bertambah dan MINI terus pertahankan popularitasnya. Peluncuran 3 kendaraan terbarunya, buktikan komitmen MINI untuk terus melakukan pengembangan untuk penuhi kebutuhan pelanggan di Indonesia,” kata Ramesh Divyanathan.Jika menilik ukuran dan jenisnya sebagai hatchback, Mini memang sekelas dengan Honda Jazz, Honda Yaris, atau juga Suzuki Swift. Cuma jika berbicara segmen dan harga, Mini tampil sendiri tanpa ada pesaing yang mendekati.(UDA)