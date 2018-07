Eksplorasi Performa Jaguar Land Rover dengan Cara Unik

Jaguar Land Rover Indonesia menggelar sesi test drive eksklusif dan unik jajaran produknya. Berbeda dengan sesi uji kendaraan yang biasa mereka gelar, kali ini semua line up kendaraan yang dipasarkan di Indonesia bisa diuji coba oleh calon konsumennya.Program yang mereka namakan dengan The Art of Performance dan The Above and Beyond Tour ini bersifat global, lantaran digelar hanya di 16 negara. Berlangsung selama akhir pekan ini, Sabtu-Minggu (14-15/7/2018) dan menyajikan ragam tantangan yang bisa dirasakan.Mobil-mobil yang mereka bawa dan uji coba di ajang ini berjumlah 15 unit dari keluarga Jaguar dan Land Rover. Untuk Jaguar ada F-Type, F-Pace, XE dan XF. Sementara untuk varian Land Robver terdapat Discovery Sport dan Discovery. Lalu keluarga Range Rover yaitu Evoque, Velar, Sport dan Range Rover itu sendiri."Acara ini merupakan kampanye global dari program driving experience Jaguar Land Rover yang dirancang untuk mengangkat sisi positif dari brand ini. Di acara ini, kami juga sekaligus mencari konsumen potensial yang bisa untuk keduanya. Dengan ragam tantangan yang kami hadirkan, membuat para pengendara bisa merasakan bagaimana sesungguhnya performa mobil-mobil yang kami pasarkan di Indonesia," klaim Chief Operating Officer PT Wahana Auto Ekamarga (WAE), Roland Staehler di sesi jumpa pers di parking lot ICE, BSD City, Tangerang Selatan pada Sabtu (14/7/2018).Di antara tantangan yang dihadirkan oleh JLR di acara ini adalah tantangan melewati smart cone yang akan mengacak lampu yang menyala di cone-cone tersebut. Lampu di cone ada tiga jenis, yaitu lampu, biru, hijau dan merah. Ketika lampu biru menyala, maka cone tersebut akan jadi target cone selanjutnya setelah melalui gerbang cone yang berwarna hijau. Tapi kalau cone berwarna merah, maka tandanya sesi tak bisa dilanjutkan lagi.Kemudian tantangan up hill & decent conntrol. Tingkat kemiringan handicap saat menanjak adalah 25 derajat dan turunannya cukup curam yaitu 33 derajat. Ada juga ring fenced, yaitu peserta harus memutar balik mobil dalam lingkaran yang dibuat sedemikian unik dalam waktu tiga menit. Ini adalah tantangan yang sangat unik, mengingat banyak juga peserta yang gagal harus terkena penalti waktu saat melakukannya."Pengalaman berkendara seperti ini yang ingin kami hadirkan kepada para calon konsumen kami. Mengingat model pengalaman berkendara seperti ini yang tidak mereka dapatkan di brand lainnya. Kami berharap ini mampu memacu pertumbuhan penjualan produk kami, apalagi untuk kondisi Indonesia, memang tantangan seperti ini sangat menggambarkan kondisinya."(UDA)