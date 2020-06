New Kia Seltos Ada Fitur Perintah Suara

KIA tidak membutuhkan waktu lama untuk memberikan penyegaran untuk Seltos sejak peluncuran globalnya. Dalam waktu setahun, merek asal Korea Selatan ini sudah memberikan penyegaran untuk sport utility vehicle (SUV) compact jagoannya tersebut.Saudara dari Hyundai ini sudah memperkenalkan New Seltos untuk pertama kalinya di India, mengingat di sana adalah basis produksi Seltos untuk global. Ada sejumlah perubahan di sektor eksterior, interior, dan penambahan fitur yang diberikan untuk rival NIssan Kicks dan Hyundai Creta itu.Perubahan eksterior terjadi minor, hanya di bagian belakang yang hadir dengan mengakomodir lekukan dual-exhaust pipes. Kemudian kini sudah tersedia opsi warna dual-tone yang mengkombinasikan kelir oranye dengan putih di bagian atapnya. Menegaskan kesan sporty khas SUV.Interior Kia Seltos kini juga mengalami perubahan minor dari sebelumnya. Untuk varian GTX dan GTX+ (varian tertinggi) versi India memiliki interior serba hitam. Sedangkan di varian HTX, HTX+, GTX dan GTX+ (varian tengah dan tertinggi) ditambahkan lis silver pada panel kontrol suhu. Untuk varian HTX dan HTX+ juga telah disematkan metal scuff plates di keempat handle pintu demi mencegah goresan kuku pada bodi.Urusan teknologi, kini fitur Smart-key Remote Engine Start sudah bisa dinikmati oleh seluruh varian otomatis New Seltos. Selain itu emergency stop signal dan slot USB untuk pengisian baterai gadget penumpang bagian depan dan belakang turut disertakan.Satu hal yang paling signifikan dari penyegaran ini adalah konektivitas pintar antara selular, mobil, dan hiburan yang dibungkus melalui UVO. Penumpang bisa melakukan sejumlah kegiatan dengan menggunakan perintah suara berkode Hello KIA.Soal harga, kini New Seltos dibanderol mulai dari INR 9,89,000 atau setara Rp 189 jutaan hingga INR 17,34,000 yang setara Rp 332 jutaan. Sebagai perbandingan, Seltos di Indonesia ditawarkan mulai dari Rp 295 juta hingga Rp 355 juta (On the road DKI Jakarta).Bisa jadi usai pandemik berakhir, Seltos di Indonesia juga mendapatkan penyegaran meski berumur kurang dari satu tahun. Mengingat Seltos yang ada di sini didatangkan langsung dari India dengan skema mobil utuh (completely build up/CBU).(UDA)