Cari Kijang Innova Diesel & Manual, Tenang Toyota Masih Produksi

All New Toyota Kijang Innova Zenix sudah tidak menawarkan varian mesin diesel dan transmisi manual. Namun apabila konsumen masih ada yang mencari, pabrikan asal Jepang tersebut masih menyediakannya.Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy, menyebutkan mereka masih mempertahankan Kijang Innova varian G dari generasi sebelumnya untuk mesin diesel dan bensin. Hanya saja, model ini hanya ditawarkan untuk konsumen borongan atau fleet."Dan transmisinya ada yang manual dan otomatis," kata Anton di Jakarta Pusat.Anton menegaskan bahwa hingga saat ini masih ada permintaan untuk Kijang Innova lama. Hanya saja dia tidak menyebutkan berapa banyak permintaan dari pasar dan kapan model tersebut akan disuntik mati. "Masih, sampai permintaannya tidak ada," ujar dia.Anton menegaskan model Kijang Innova terbaru ini sudah tidak menggunakan mesin diesel. Hal ini dikarenakan selama ini konsumen mencari mesin diesel karena efisiensi bahan bakarnya, dan All New Kijang Innova Zenix diklaim lebih baik konsumsinya.“Jadi fuel consumption mobil diesel yang lama itu kira-kira 1 liter banding 14 Km sekian. Yang baru, bahkan yang bensinnya saja sudah 1 liter banding 15 Km sekian. Apalagi yang hybrid, 1 liter banding 21 KM, jadi dari sisi keiritan, baik bensin maupun hybrid lebih irit dibandingkan yang diesel," kata Anton.Kemudian, ketiadaan transmisi manual di All New Kijang Innova Zenix karena hasil riset pasar. Konsumen di segmen menengah ke atas cenderung memilih varian otomatis."Untuk segmen ini memang main customernya transmisi otomatis. Varian V dan Venturer kebanyakan AT. G yang masih lumayan banyak manual," bebernya.