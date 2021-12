MPV Rasa SUV, New Xpander Cross Kini Senyaman Pajero Sport

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Mitsubishi Indonesia belum lama ini meluncurkan New Xpander Cross yang menghadirkan beragam penyempurnaan dari model sebelumnya. Pihak Mitsubishi Indonesia menegaskan bahwa pengembangan New Xpander Cross juga berdasarkan riset dan survei langsung ke konsumen tanah air.Tak hanya desain yang garang, namun New Xpander Cross juga mengalami peningkatan fitur-fitur yang tentunya juga semakin menunjang kenyamanan berkendara."Kami mendesain mobil ini dengan agresif, dan kami sudah meriset permintaan konsumen dan kita laporkan ke kantor pusat, dari situ mereka membuat desain yang sesuai dengan market Indonesia," kata Director of Aftersales Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Eichiro Hamazaki.Dikenal sebagai kendaraan 'MPV rasa SUV', Xpander Cross teranyar punya banyak hal baru yang menarik untuk dikulik. Dari sisi interior misalnya, konsumen dimanjakan dengan jok kulit yang memiliki fungsi khusus yakni menolak paparan sinar matahari yang panas. Sehingga penumpang dan pengemudi New Xpander Cross tetap merasa nyaman jika mobil mereka terparkir lama di bawah terik matahari.Fitur lainnya adalah USB Port Type C yang kini semakin banyak digunakan di ponsel-ponsel pintar keluaran baru, palang kemudi baru, head unit baru berukuran 9 inci yang sudah terkoneksi Android Auto dan Apple Car Play dan lain-lain.Salah satu uprade signifikan yang menambah kenyamanan saat mengendarai New Xpander Cross adalah sektor suspensi yang diambil dari Pajero Sport.Perubahan dari suspensi dilihat dari ukuran shock absorber belakang yang lebih tinggi, diambil dari Pajero Sport. Lainnya high performance bar yang ada di Xpander Cross menggunakan desain mobil eropa. Berkat perubahan ini menghasilkan driving yang lebih nyaman, stabil di jalan yang kurang halus dan kasar dan sesuai dengan kondisi jalan di Indonesia," lanjut Eichiro Hamazaki.Kenyamanan Xpander Cross juga ditunjang dengan ground clearance ideal sehingga menghadirkan visibilitas yang baik untuk mendukung perjalanan di beragam medan.New Xpander Cross pun memiliki pilihan transmisi continuous variable transmission (CVT). Teknologi transmisi tersebut memastikan akselerasi maksimal dan tajam layaknya transmisi AT 8 percepatan dengan perpindahan mulus.Transmisi CVT disokong oleh mesin 1.5L MIVEC DOHC 16 Valve dengan spesifikasi Euro 4 yang dapat menghasilkan output tenaga maksimal 105 PS pada 6.000 rpm dan torsi 141 Nm pada 4.000 rpm.New Xpander Cross ditawarkan dalam tiga pilihan. Tipe tertinggi CVT Premium Package dibanderol Rp291.41 juta tipe CVT seharga Rp281 juta, dan tipe terendah MT dijual dengan harga Rp268,15 juta.