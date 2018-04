BMW Siap Produksi All New X3 di Sunter

BMW Indonesia baru saja memperkenalkan All New X3. Menariknya, dalam waktu dekat mereka akan merakit SUV tersebut di pabrik mereka yang ada di Sunter Jakarta.All New X3 rakitan lokal ini merupakan buah kerja sama antara BMW Indonesia dengan PT Gaya Motor. Saat ini All New X3 sudah mulai diproduksi dan pengiriman unit akan dilakukan pada pertengahan bulan Juni hingga Juli 2018.“Kami bangga dengan kepercayaan yang diberikan, bukan hanya karena BMW X3 merupakan lambang dan tolok ukur akan atribut SAV terbaik yang melambangkan kemewahan, kenyamanan, dan teknologi, namun juga karena model ini merupakan kendaraan BMW yang memiliki inovasi," ujar President Director PT Gaya Motor, Ary Mariano, Kamis (19/4/2018) di sela-sela IIMS 2018.Ary juga menjamin kualitas All New X3 yang dirakit dipabriknya akan memiliki kualitas yang sama dengan yang diproduksi di Jerman. BMW diakuinya sudah support transfer teknologi dan juga knowledge untuk memastikan standar kualitas.Kehadiran All New X3 di pabrik milik Gaya Motor jelas menambah daftar kerjasama antara BMW dan PT Gaya Motor. Sebelumnya pabrik ini juga sudah memproduksi BMW Seri 3, All-new BMW Seri 5, BMW Seri 7, BMW X1, dan BMW X5.BMW Indonesia Indonesia sudah memulai pemesanan IIMS 2018 dengan kisaran harga Rp1,009 miliar (off the road). Konsumen juga sudah bisa melihat All New X5 dipameran otomotif tersebut.(UDA)