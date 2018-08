Babak Baru Kemewahan McLaren 720S Pasific

McLaren sudah mempersiapkan tema bespoke 720S selain Velocity dan First Track. Bagi yang tertarik tampil berbeda, pabrikan asal Inggris ini mempersiapkan juga tema Pasific.720S Pasific langsung ditangani oleh McLaren Special Operations (MSO), divisi khusus McLaren untuk mengurusi pesan-pesanan khusus. Berbeda dengan kedua tema lainnya, Pasific lebih menggambarkan kemewahan di sisi teknis."720S merupakan mobil yang luar biasa dalam semua aspek versi standarnya, tetapi selalu ada cara untuk membuatnya menjadi lebih istimewa dengan tambahan kreatifitas seperti yang ditawarkan oleh MSO," ujar Managing Director MSO, Ansar Ali, melalui keterangan resminya.Tema Pasific diciptakan oleh McLaren Glasgow dan terinspirasi dari samudra terbesar dan terdalam. Warna biru menjadi pembeda dengan varian lainnya.Di bagian body mendapatkan warna utama estoril blue. Kemudian untuk berapa bagian mendapatkan warna cobalt blue seperti atap, splitter depan, air intake, mirror casings, difusser, deck belakang, bumper belakang, dan penutup mesin.Bagian interior juga dibalut dengan nuansa biru dan sentuhan benang yang kontras di sisi jahitannya. Kemudian ada plakat MSO di kabin yang melambangkan ini adalah mobil dengan pesanan khusus.Rival Ferrari 488 Pista dan Lamborghini Aventador ini kemungkinan masih menggunakan mesin 4.000 cc V8 Twin-Turbocharged bertenaga 717 daya kuda dan torsi mencapai 770 nm. Di 720S reguler, mesin tersebut bisa membuat supercar ini melesat 0-100 kilometer per jam (kpj) cuma 2,7 detik.Rencananya 720S First Track ini bakal diperkenalkan di Salibe Prive dan Blenheim Palace Classic & Supercar di Inggris akhir Agustus 2018. Kira-kira kapan akan masuk ke Indonesia?(UDA)