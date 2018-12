Toyota Hati-Hati Pasang Harga Avanza Baru

Kabar mengenai kehadiran Toyota Avanza baru memang semakin kencang terdengar. Bahkan Toyota Indonesia juga membuka suara mengenai harga dari mobil yang sudah bertahan belasan tahun tersebut.Executive General Manager Toyota Astra Motor, Fransiscus Soerjopranoto, memang masih menutup rapat mengenai peluncuran Toyota Avanza terbaru. Dia pun menjelaskan bahwa untuk penetapan harga harus dilakukan secara hati-hati."Penentuan harga ini menarik, waktu All New Rush diluncurkan itu kan saya dicecar mengenai overpricing dan akhirnya harga disamakan. kami memang ingin memberikan apresiasi kepada konsumen kami makanya harga dibuat sama. Kemudian khusus yang TRD kami buat ada semacam kompensasi sebesar Rp 4 juta pada saat itu," jelasnya di Lapangan Golf Senayan beberapa hari lalu.Ketika membahas penentuan harga untuk low multi purpose vehicle (LMPV), harus dilakukan secara hati-hati. Mengingat konsumen di segmen ini masih cukup sensitif untuk mengenai harga terhadap keputusan membeli mobil."Urutan pertama itu mereka melihat eksterior, sedangkan kalau harga itu mereka (konsumen) lihatnya bukan murni harga. Mereka akan mengkomparasikan antara nilai yang mereka dapat sama harga yang ada, jadi unsur keduanya value for money," jelasnya.Jika melihat harga saat ini, Avanza paling murah dihargai Rp191,1 juta dan paling mahal yakni Veloz diharga Rp239,450 juta. Angka ini terbilang cukup bersaing dengan beberapa kompetitornya seperti Honda Mobilio, Mitsubishi Xpander, hingga Suzuki Ertiga.(UDA)