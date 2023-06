Stok Terbatas, All New Honda Civic Type R Bekas Rentan 'Digoreng'

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pemesanan All New Honda Civic Type R saat ini sedang dihentikan sementara. Kini dengan unit yang sangat sedikit tersedia namun permintaannya tinggi, ada kemungkinan harga mobil bekasnya digoreng sehingga lebih mahal dari barunya.Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy, mengakui tahu mengenai fenomena tersebut. Oleh sebab itu dia berkoordinasi dengan pihak dealer untuk melihat kondisi di pasar."Kami sekarang terus berkomunikasi dengan dealer. Jadi saling mengontrol seperti apa kondisi di lapangan," ujar Billy di Mandalika Nusa Tenggara Barat."Kalau ada kejadian seperti itu (Harga Civic Type R bekas digoreng) bisa lapor ke dealer yang bersangkutan. Selama ini engga ada. Kalau unit dapat kan berarti sudah atas nama dia ya. Kalau sudah nama dia, faktur nama dia, mau jual ya sudah," kata Billy.Harga All New Civic Type R saat ini dijual Rp1,399 miliar (on the road DKI Jakarta). Sedangkan total pemesanan sudah mencapai 114 unit dan baru dikirimkan kepada konsumen 18 unit."114 (unit) itu belum tentu semua konsumen bisa menerima di tahun ini. Makanya ada beberapa unit yang mungkin harus dipindah ke tahun 2024."Billy menjelaskan nantinya untuk pemesanannya akan kembali di buka pada Juli 2023. Pemesanan ini akan diberikan untuk NIK tahun 2024. "Jadi sekarang nomor rangka 2023 sudah kita tutup, jadi untuk konsumen yang melakukan pemesanan sudah kita alihkan ke 2024," tutur Billy.Kalau kita misalkan berkaca fenomena mobil yang digoreng, bisa dilihat keberadaan Suzuki Jimny. Ketika pertama kali diluncurkan, mobil ini mendapatkan penerimaan yang sangat baik dengan inden yang sangat panjang. Tidak lama kemudian, mobil bekasnya bermunculan dengan harga yang lebih mahal dari pada unit barunya.