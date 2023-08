Mau Datang Ke GIIAS 2023? Ini Harga & Cara Beli Tiketnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 segera berlangsung pada 10-20 Agustus 2023 di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten. Pihak penyelenggara menetapkan tiket masuk bagi pengunjung yang ingin hadir melihat kendaraan-kendaraan terbaru.Pengunjung dapat beli tiket GIIAS 2023 secara online melalui platform Auto360. Caranya bisa dimulai dari mengunduh aplikasi tersebut di PlayStore atau App Store. Setelah mengunduhnya, ikuti langkah-langkah dalam aplikasi untuk membeli tiket GIIAS 2023 cukup melalui ponsel pintar.Selain itu, loket tiket GIIAS 2023 juga tersedia di pintu masuk lokasi pameran. Pengunjung bisa langsung mendatangi loket yang tersedia lalu membeli tiket secara tunai. Untuk tiket kategori VIP khusus pada pembukaan 10 Agustus 2023, penyelenggara membanderol tiket online di harga Rp200.000. Sementara itu tiket on the spot dijual di harga Rp250.000.Selanjutnya tiket open for public untuk pelaksanaan 11—20 Agustus 2023 dijual dalam beberapa kategori. Pertama adalah kategori weekdays untuk Senin—Jumat pukul 11.00—21.00 WIB yang dijual di harga Rp50.000 untuk pembelian melalui online, sementara pembelian tiket on the spot dibanderol Rp20.000 lebih mahal di harga Rp70.000 per tiket.Selanjutnya adalah tiket untuk akhir pekan pada Sabtu dan Minggu. Tiket kategori ini dipatok di harga Rp100.000 jika dibeli melalui kanal online dan Rp120.000 secara on the spot. Tiket kategori terakhir adalah tiket khusus Hari Kemerdekaan atau Independence Day untuk akses pada 17 Agustus 2023 pukul 10.00—21.00 WIB. Tiket ini dijual di harga Rp78.000 melalui kanal online dan Rp120.000 jika dibeli di lokasi secara langsung.Secara keseluruhan, mereka akan menampilkan 24 unit mobil selama pameran berlangsung. 15 Diantaranya bisa mereka coba di area test drive yang sudah disediakan.BMW merupakan 1 dari 49 merek kendaraan yang ikut serta GIIAS 2023. 29 merek roda empat yakni: Audi, BMW, Chery, Citroen, Daihatsu, DFSK, GWM Tank, Haval, Honda, Hyundai, KIA, Lexus, Maxus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, MINI, Mitsubishi Motors, Neta, Nissan, Ora, Porsche, Seres, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, Wuling. 5 merek dari kendaraan komersial hadir Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso, Toyota Komersial, UD Trucks.Serta 15 merek dari kendaraan roda dua; Alva, Aprilia, Astra Honda Motor, Benelli, Exotic, Harley-Davidson, Ion Mobility, Keeway, Moto Guzzi, Pacific, Piaggio, Polytron, Royal Enfield, Segway, dan Vespa.Selain kendaraan penumpang, kendaraan komersial, dan kendaraan roda dua, 3 merek Karoseri juga hadir pada GIIAS 2023, yakni Adiputro, Laksana, dan Tentrem. Lebih dari 100 merek peserta dari industri pendukung juga akan unjuk gigi dalam penyelenggaraan GIIAS 2023.