Datang ke Booth Suzuki Bisa Bawa Pulang Jimny, Ini Syaratnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Minat pengunjung GIIAS terhadap kendaraan hybrid

Syarat memenangkan undian

(PRI)

Jakarta: Suzuki menghadirkan program menarik di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 yang berlangsung dari tanggal 10-20 Agustus 2023 di ICE, BSD, Tangerang.Untuk memperkenalkan deretan kendaraan hybrid, Suzuki mempersiapkan fasilitas test drive yang bisa dimaksimalkan konsumen ataupun calon konsumen yang ingin merasakan keunggulan dari model-model hybrid Suzuki seperti Grand Vitara, Ertiga dan XL7 hybrid.Menariknya lagi, konsumen yang mengikuti test drive kendaraan hybrid selama ajang GIIAS berkesempatan langsung untuk memenangkan undian Suzuki Jimny. Selain itu, ada hadiah lainnya seperti logam mulia, dan puluhan voucher belanja dan wisata."Kami memberikan kesempatan bagi calon konsumen untuk mengenal dan mengeksplorasi teknologi ramah lingkungan dari produk hybrid Suzuki. Tak hanya itu, pengunjung yang melakukan test drive berhak mendapatkan kesempatan menang undian Suzuki Jimny," kata 4W Brand Development Marketing Research PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Selasa, 15 Agustus 2023.Lebih lanjut, 4W Marketing Director PT SIS, Donny Saputra menambahkan, tak hanya model hybrid saja, namun pengunjung GIIAS bisa menjajal model non-hybrid seperti Baleno, dan S-Presso."Kami menyediakan Grand Vitara, New XL7 Hybrid, All New Ertiga Hybrid, untuk lini model hybrid, ditambah juga dengan model Baleno, dan S-Presso di jajaran unit test drive Suzuki tahun ini. Alasannya adalah kelima unit ini selalu menduduki lini kendaraan passanger favorit konsumen Suzuki dari tahun ke tahun," ujar Donny."Dengan serangkaian pembaharuan yang telah kami kerjakan pada Grand Vitara, New XL7 Hybrid dan Baleno di tahun 2023 ini, kami berharap konsumen semakin antusias memiliki kendaraan efisien dan tangguh keluaran Suzuki. Test drive Suzuki di GIIAS tahun ini juga sangat menguntungkan karena ada banyak merchandise dan undian berhadiah yang bisa didapatkan dengan mudah untuk seluruh pengunjung," lanjutnya.Selama 6 hari booth Suzuki penyelenggaraan GIIAS, data menunjukkan kendaraan yang paling menarik minat test drive pengunjung adalah Grand Vitara dan New XL7 Hybrid yang sudah mengusung teknologi SHVS.Selain itu, kendaraan lainnya yang juga menarik minat pengunjung adalah Baleno yang sudah mendapatkan penambahan fitur seperti Head Unit 9 inchi yang telah dilengkapi fitur Android Auto dan Apple Car Play, serta Camera360.Untuk mendaftar test drive, pengunjung akan dibantu oleh sales yang berjaga di booth. Setelah mengisi formulir pendaftaran yang disediakan di meja registrasi dengan menyertakan SIM yang masih aktif, pengunjung akan diarahkan menuju ke tenda test drive dan menunggu unit yang dipilih.Di area tersebut, pengunjung akan diminta untuk melakukan konfirmasi ulang dan menunggu giliran test drive tiba. Pengunjung juga akan diberikan edukasi teknologi serta cara mengaktivasi fitur-fitur kendaraan.Pengunjung yang telah selesai melakukan test drive berkesempatan untuk mengikuti 3 jenis undian yaitu undian First Surprise berhadiah Suzuki Jimny dengan cara mengunggah kegiatan di booth Suzuki ke media sosial pribadi, disertai hashtag #SuzukiGIIAS2023, #SuzukiHybridWorld, #GoGetYourJimny, dan tag akun @suzuki_id. Setelah itu, pengunjung hanya perlu scan QR Code untuk mengisi data diri dan mengunggah bukti upload. Undian First Surprise berlangsung selama periode 11 – 20 Agustus 2023.Pengunjung yang melakukan test drive juga berhak mengikuti undian Second Surprise berhadiah logam mulia sebesar 5 dan 10 gram, voucher hotel, voucher belanja, voucher wisata. Untuk mengikuti undian ini, pengunjung hanya perlu menyiapkan KTP dan nomor SIM dan mengisi data diri agar terdaftar secara resmi sebagai peserta program undian. Undian First Surprise dan Second Surprise akan diundi pada tanggal 20 Agustus pukul 15.30 WIB.Bagi pengunjung yang melakukan test drive unit Suzuki Hybrid seperti Grand Vitara, New XL7 Hybrid, dan All New Ertiga Hybrid serta melakukan pembelian unit hybrid juga berhak mengikuti program undian “Test Drive Suzuki Hybrid Berhadiah Suzuki Jimny”. Program undian ini berlaku sepanjang bulan Juli hingga September 2023 di seluruh Indonesia.Tidak hanya pada GIIAS 2023, calon konsumen juga bisa melakukan test drive dan mengikuti undian di dealer Suzuki terdekat. Pengumuman pemenang undian akan dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2023 mendatang melalui kanal informasi resmi Suzuki Indonesia."Undian kita akan lakukan secara transparan bersama Dinas Sosial dan didampingi pihak kepolisian. Undian juga kita tayangkan secara live di akun media sosial Suzuki," terang Harold.