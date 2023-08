Kia EV9 GT-Line di GIIAS 2023, Perdana Di ASEAN

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(UDA)

Kia EV9 GT-Line secara resmi mengaspal di Indonesia dan sudah mulai dipasarkan. Kehadirannya di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 juga menjadi penampilan publik perdananya di kawasan Asia Tenggara.Presiden Direktur PT Kreta Indo Artha, Andrew Nasuri, menyebutkan dipilihnya Indonesia sebagai lokasi perdana EV9 GT-Line karena melihat potensi besar pertumbuhan kendaraan listrik di Tanah Air yang terus mengalami tren positif. Kedatangan mobil berukuran bongsor ini juga menunjukan komitmen Indomobil Group dalam mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia."Kami sangat gembira dengan peluncuran EV9 GT-Line pada hari ini, sebuah Battery Electric Vehicle SUV terbaru yang memiliki berbagai keunggulan. EV9 GT-Line juga menunjukkan komitmen Indomobil group dalam mendukung program pemerintah terkait kendaraan elektrifikasi, terutama untuk merek Kia di Indonesia," ujar Andrew Nasuri Kamis (10-8-2023) di GIIAS 2023.Body EV9 GT-Line tergolong besar dengan panjang 5.015 mm, lebar 1.980 mm dan tinggi 1.780 mm. Tidak ketinggalan ornamen SUV sejati seperti roof rail dan penggunaan pelek 21 inci menegaskan kesan kekarnya.Meski tampilannya tergolong garang, suasana kabin dibuat futuristik dan nyaman. Seperti disematkannya Relaxation Seat & Dynamic Body Care pada baris kedua yang memberikan kenyamanan ekstra untuk penumpang, sementara untuk urusan layanan hiburan akan diperkuat dengan sistem audio Meridian Premium with 14 speakers.Pengemudi juga akan dibantu oleh serangkaian fitur ADAS yang terdiri dari Forward Collision-avoidance Assist with Junction Turning and Crossing, Lane Following Assist, Lane Keeping Assist, Smart Cruise Control, Blind Spot Collision Avoidance Assist, Blind Spot View Monitor, High Beam Assist, Driver Attention Warning, Safe Exit Assist, Safe Exit Warning, Highway Driving Assist, dan Highway Driving Pilot.Performa EV9 GT-Line tergolong kuat berkat kombinasi baterai berkapasitas 99,8 kWh yang didukung oleh dua motor listrik dengan penggerak all-wheel drive. Kombinasi keduanya mampu memproduksi tenaga 383 hp dan torsi puncak yang mencapai 700 Nm.Di atas kertas, EV9 GT-Line mampu menjelajah sejauh 497 km dengan sekali pengisian daya penuh dan bisa melesat dari posisi diam ke 100 km/jam dalam 5,3 detik. Tertarik memilikinya? Siapkan saja dana Rp1,699 Miliar (on the road Jakarta).