Lebih Mahal dari SUV Kompak Termurah, Apa Istimewanya Toyota Agya GR Sport?

All New Toyota Agya GR Sport hadir dengan segala pembaruan dari generasi sebelumnya, dan menjadi mobil termahal di Kelasnya. Bahkan dia melampaui harga Honda RS Urbanite Edition yang sebelumnya berstatus sebagai mobil termahal sekaligus kompetitor terdekatnya.Kalau dilihat di situs resminya, All New Agya GR Sport varian tertinggi dibanderol Rp253,5 juta (on the road DKI Jakarta). Padahal kompetitor sesama bermerek Jepang tersebut dihargai Rp243,9 juta (on the road DKI Jakarta), atau terpaut lebih murah Rp9,6 juta.Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy, meyakini mobilnya tetap bisa akan bersaing di city car hatchback. Menurutnya, harga yang diberikan ini sudah pantas dengan segala pembaruan dan penyematan berbagai fitur di All New Agya GR Sport.“Kalau lihat dari produk dan fitur, di luar tune suspension, itu kan banyak fitur tambahan yang sebenarnya memang hanya dimiliki model ini. Kami rasa harga segitu harga yang pantas untuk model ini, dengan model baru, platform baru,” kata Anton di Badung Bali.Dari segi teknologi, All New Agya GR Sport hadir dengan platform, transmisi, mesin, serta desain yang baru. Raksasa otomotif asal Jepang ini bahkan meminta Gazoo Racing (GR) untuk mengembangkan secara khusus Agya generasi kedua, dan hasilnya bisa dilihat dari sejumlah sentuhan desain hingga performanya yang sporty.Di sisi lain, Anton lebih lanjut menjelaskan, mobil ini memang diproyeksikan untuk melengkapi produk yang ditawarkan. Anton menyebutkan bahwa mereka memiliki ruang untuk mobil yang berkisar dari Rp200-300 juta.“Bukan masalah overprice tapi kita memberi pilihan kekosongan di segmen ini. Tapi bukan berarti kita menolak input ya, jadi input-input mengenai harga, mungkin fitur, ini jadi pertimbangan kita ke depannya,” ucap Anton.