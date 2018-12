New Mazda 6 Estate Hidupkan Kembali Asa Station Wagon di Indonesia

Pasar otomotif khususnya di segmen mobil station wagon, adalah mobil yang diburu oleh mereka yang punya cita rasa tinggi dalam memiliki mobil. Sayangnya, kini mobil-mobil bergenre SW itu sangat jarang dimainkan oleh pabrikan mobil yang harganya berada di angka Rp500 jutaan. Hal ini pun dimanfaatkan PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) melalui optimisme penjualan New Mazda 6 Estate untuk pasar domestik pada Agustus lalu."Segmen Estate punya penggemar tersendiri di Indonesia, dan hanya sedikti merek yang berani masuk segmen ini, padahal demand-nya ada. Mazda melihat potensi pasar ini dan memang Mazda punya produk unggulan yang diyakini bisa mengisi celah ini meskipun tidak besar," kata Public Relations Expert PT EMI, Fedy Dwi Parileksono kepada Medcom.id di Jakarta, Kamis 20 Desember 2018.Menarik, selain membawa konsep desain KODO-Soul of Motion serta konsep inovasi unik Skyactiv Technology, New Mazda 6 Estate hadir sebagai model atau varian station wagon.Padahal seperti yang kita ketahui, dalam beberapa tahun terakhir mobil MPV, SUV dan crossover telah merampas penjualan mobil jenis lainnya, ini termasuk bagi sedan wagon yang sangat berimbas di pasar Amerika. Dan di Indonesia mobil wagon atau station wagon cukup eksklusif, lantaran sangat sedikt APM yang memasukkannya sebagai produk jualan utama.Untuk pasar Indonesia bisa dibilang hampir tidak ada pemain mobil Jepang yang menggantungkan penjualannya pada varian ini. Maka tak heran jika sampai saat ini New Mazda 6 Estate melenggang tanpa pesaing dari negara asalnya Jepang.Tak berlebihan rasanya jika produk baru yang diboyong EMI ini disandingkan dengan produk asal Eropa yang juga menghadirkan model station wagon, seperti BMW yang memperkenalkan 5 Series Touring untuk pasar domestik, Juli lalu.Bersandingnya pruduk Jepang dengan produk Eropa tak hanya dari tampilannya semata. Dari hasil test drive yang dilakukan Medcom.id, New Mazda 6 Estate punya performa yang cukup mumpuni untuk bersaing dengan mobil-mobil premium lainnya, baik dari segi kenyamanan berkendara, fitur hingga urusan dapur pacu.Desainnya tampilan belakang yang berbeda dengan model sedan Mazda 6 memberi nilai lebih karena memberikan ruang bagasi tambahan yang lapang. Motion khas mobil premium Mazda, juga terlihat dari bagian depan yang dimanis dengan balutan headlamp LED.Penggunaan bahan premium di bagian interior membuat New Mazda 6 Estate nyaman dikendarai, bagi lima orang penumpang yang ada di dalamnya. Hal itu terlihat dari penyematan bahan kulit yang membungkus bagian jok, trim pintu hingga sebagian dahsboard.Dimensi total panjang 4.805 mm, lebar 1.840 mm dan tinggi 1.480 mm membuat bodi wagon Mazda ini terlihat bongsor, namun memberikan bantingan suspensi yang cukup empuk saat melibas jalan bergelombang dan saat ban masuk lubang. Tentunya dengan dukungan suspensi SKYACTIV-CHASSIS Independent MacPherson struts di depan, dan SKYACTIVE Chasis Independent Multi-link di belakang.Adanya fitur teknologi inovasi lingkungan berkendara dengan bidang pandang yang luas juga memberi nilai tambah di New Mazda 6 Estate. Termasuk instrumen-instrumen yang mudah terbaca tanpa menita perhatian, i-ACTIVSENSE, dan sistem pengaman yang memberikan peringatan dini akan adanya potensi bahaya saat berkendara. Khususnya sistem Advanced Smart City Brake Support (Advanced SCBS) yang didukung kamera baru yang memperluas cakupan kecepatan agar bisa mengenali pejalan kaki yang ada di depan.Bicara soal jantung mekanis, New Mazda 6 Estate didukung mesin SKYACTIV-G 2.5 L Inline 4 cylinder DOHC 16 valve with Dual S-VT (Sequential Valve Timing) and ETC (Electronic Throttle Control), dikawinkan transmisi 6 percepatan. Jadi tak heran jika tenaganya berlimpah dan enak untuk diajak berkaselerasi atau digeber di tol."Retail sales New Mazda 6 Estate Januari-November tahun ini sebanyak 75 unit. Untuk retail price on the road Jakarta Rp554.800.000," tutup Fedy.(UDA)