Toyota Carbon Fighter Berikan Edukasi Emisi Karbon Kepada Komunitas

Ekawan Raharja • 18 Februari 2024 16:19



Jakarta: Toyota Karbon Fighther (TCF) memberikan edukasi mengenai emisi karbon kepada komunitas otomotif. Mereka kemudian mengajak para penggiat otomotif untuk datang ke acara Kopdar Hybrid untuk memberikan pemahaman mengenai emisi karbon yang dihasilkan kendaraan. Kali ini mereka mengajak AvanzaXenia Indonesia Club (AXIC), Toyota Yaris Club Indonesia (TYCI), Toyota Kijang Club Indonesia (TKCI), Innova Zenix Community (Inzenity), Zenix User (Zeus), Indonesia Starlet Club (ISC), dan Toyota Etios Valco Club Indonesia (TEVCI) untuk datang ke TMMIN xEV Center, Karawang, Jawa Barat, pada Sabtu (17-2-2024). Tidak hanya sekadar berkumpul saja, 60 orang peserta yang hadir mendapatkan edukasi mengenai teknologi kendaraan elektrifikasi Toyota khususnya teknologi hybrid. “Kunjungan ke xEV Center sebagai bentuk upaya dari AXIC dan TCF untuk mengedukasi pengguna dan calon pengguna kendaraan hybrid mengenai teknologi tersebut,' ujar Founder Toyota Carbon Fighter, Deny Kristianto, melalui keterangan resminya. Acara yang digelar pada akhir pekan ini diawali kegiatan servis bersama sekaligus pengecekan kendaraan bersama di bengkel resmi Auto2000 Bekasi Barat. Ini lokasi sekaligus menjadi titik kumpul sebelum keberangkatan menuju xEV Center Karawang. Acara ini juga dilengkapi dengan kegiatan test drive mobil hybrid, seperti Yaris Cross HEV, Kijang Innova Zenix HEV, dan sebagainya. Sehingga pengunjung dapat merasakan langsung teknologi mobil hybrid di area test drive. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan mengunjungi stasiun pengolahan sampah; Waste Station PIK Golf Island. Ini sebagai implementasi semangat Its Time for Everyone dan kepedulian komunitas terhadap karbon netral dengan mengumpulkan sampah anorganik yang dihasilkan dalam rumah tangga dari masing-masing komunitas. "Apalagi menurut survei internal pada member AXIC dan TCF, banyak sekali member kami yang berharap ada bentuk perhatian dari pemerintah dalam rangka pemberian insentif pajak murah kendaraan hybrid, sehingga semakin banyak pengguna mobil hybrid di masa mendatang yang aktif berperan serta dalam pelaksanaan karbon netralisasi dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Deny