No Kaleng-Kaleng, Airlangga Hartarto Beli Chery Omoda E5 Selusin

Ekawan Raharja • 06 Februari 2024 12:12



Jakarta: Chery Omoda E5 sudah mulai dijual kepada konsumen di Indonesia dengan harga Rp498,8 juta (on the road Jakarta & PPN 1%). Diketahui konsumen pertama di dunia mobil tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto. Executive Vice President PT Chery Sales Indonesia (CSI), Qu Jizong, menjelaskan Airlangga menjadi konsumen Omdoa E5 pertama di dunia. Kemudian mobil listrik ini sudah mulai di jual dengan produksi di Bekasi. "Benar, (konsumen) pertama di dunia ialah Pak Airlangga," ucap Jizong pada Senin (5-2-2024) di Kebon Sirih Jakarta. Airlangga diketahui memesan 12 unit Omoda E5. Unit yang dipesannya juga spesial dengan warna kuning terang. "Mobil ini diproduksi lokal sampai 300 unit sampai Desember 2023 lalu. Konsumen pertamanya, yang punya mobil kuning ini, saya," lanjut Airlangga di lokasi yang sama. Airlangga juga diketahui menjajal secara singkat mobil barunya tersebut. Menurutnya mobil ini enak dan senyap. "Mobilnya enak, canggih dan tidak ada suaranya," kata Airlangga. PT CSI memberikan harga Omoda E5 di Rp498,8 juta (on the road Jakarta & PPN 1%). Selain mendapatkan mobil, konsumen akan mendapatkan V2L Charger, AC Charger 7kW, dan portable charger. Namun khusus untuk 1.000 konsumen pertama akan mendapatkan harga khusus sebesar Rp498,8 juta (on the road Jakarta & PPN 1%).