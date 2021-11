DFSK Tawarkan Promo Harga Miring, Berakhir 31 Desember 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

DFSK menghadirkan program Year End Promo agar konsumen mendapatkan banyak keuntungan dengan membeli kendaraan-kendaraan DFSK Program Year End Promo sudah mulai berlaku per 1 November - 31 Desember 2021 dan siap untuk mengakomodir animo yang positif dari konsumen mulai dari DFSK Glory 560, hingga DFSK Glory i-AUTO.Pilihan kendaraan komersial untuk menunjang aktivitas dunia usaha juga tersedia melalui DFSK Super Cab, DFSK Gelora, serta DFSK Gelora E yang fungsional, tangguh, irit, serta memiliki biaya perawatan ekonomis.Lewat Year End Promo ini, DFSK Glory i-AUTO ditawarkan sebesar Rp 360 juta, dan DFSK Glory 560 sudah bisa di bawa pulang cukup dengan mahar dari Rp 202,5 juta (on the road DKI Jakarta) atau cicilan per bulan Rp 3,7 juta saja.Selain penawaran yang menarik, konsumen akan ditawarkan angsuran ringan per bulannya serta hadiah langsung berupa smart tv berukuran 43 inci dan cashback senilai jutaan rupiah.Para pengusaha yang membutuhkan kendaraan komersial juga semakin dimudahkan dalam kepemilikannya karena sudah tersedia DFSK Super Cab yang ditawarkan mulai dari Rp 135,9 juta (dengan cicilan mulai Rp 79 ribu per hari) dan DFSK Gelora yang ditawarkan mulai dari Rp 169 juta (dengan cicilan mulai dari Rp 98 ribu. Semua penawaran menarik ini sudah tersedia di seluruh jaringan resmi di Indonesia dengan total mencapai 100 titik di seluruh Indonesia.PR & Media Manager PT Sokonindo Automobile, Achmad Rofiqi menjelaskan pihaknya melihat animo yang sangat positif dari konsumen terkait dengan penerimaan kendaraan DFSK dalam beberapa bulan terakhir, termasuk permintaan kendaraan untuk digunakan berlibur di akhir tahun."Oleh sebab itu, konsumen bisa memanfaatkan berbagai penawaran dan hadiah yang sangat menarik dari Year End Promo hingga akhir Desember 2021. Harapan kami, konsumen tetap memiliki kesempatan terbaik untuk memiliki dan merasakan sensasi berkendara yang menyenangkan bersama DFSK,” ungkap Achmad Rofiqi.