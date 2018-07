Manfaatkan Situs Online untuk Jual-Beli Mobil Bekas

Salah satu efek semakin cepatnya perubahan model di mobil yang dijual, ikut mempengaruhi kebiasaan masyarakat. Mereka yang tak mau ketinggalan tren, selalu mengganti mobilnya dengan model yang paling baru.Era digital seperti saat ini ikut membantu konsumen dengan tipikal tersebut, untuk menjual mobil bekas (mobkas) miliknya. Marketplace online untuk menjual mobil pun mulai banyak pemainnya. Di Indonesia pemainnya sudah cukup banyak, terbaru ada yang namanya Carro.id.Dalam keterangannya, mereka fokus menyediakan layanan 'Jual Cepat', bagi konsumen yang ingin menjual mobkas miliknya. Prosesnya disebut tanpa ada biaya tambahan apa pun dengan jargon jual mobil hanya dalam 30 menit."Saat ini kami memiliki partner lebih dari 3.000 dealer mobkas di seluruh Indonesia dan Asia Tenggara. Carro mengembangkan model bisnis C to B to C dan memposisikan diri sebagai supplai bagi dealer mobkas," kata perwakilan Carro.id, Alif Priyono.Dengan banyaknya jaringan dealer mobkas yang bekerjasama, mobil-mobil yang dijual akan disebar. "Kami membantu pemerintah memberikan solusi intercity, dengan menyalurkan mobil dari Jakarta ke pasar diluar wilayah Jabodetabek," sambung Alif.Saat ini marketplace khusus menjual mobil sudah lumayan banyak, sebut saja ada Belimobilgue.co.id, Carmudi.co.id, Oto.com, Mobil123.com, Cintamobil.com, Carsome.id, Garasi.id dan banyak lagi. Tak khusus mobkas saja, tapi juga jual-beli mobil baru.(UDA)