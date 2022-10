Beli Motor atau Mobil di GIIAS Medan, Ini Promo yang Ditawarkan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Banjir promo pembiayaan kendaraan

Medan: Astra Financial tampil all out di Gaikindo Indonesia International Auto Show ( GIIAS ) Medan yang berlangsung dari tanggal 5 - 9 Oktober 2022 di Santika Convention Center Medan, Sumatera Utara.Konsep booth mengusung tema Spirit of Future yang menunjukkan semangat dalam menyambut masa depan industri otomotif."Tema Spirit of Future menunjukkan semangat optimisme Astra Financial dalam menyambut masa depan industri otomotif yang cerah, yang juga mendukung tema GIIAS tahun ini yaitu Future is Bright,” ujar Project Leader Astra Financial GIIAS Medan 2022, Willy Winardi.Di GIIAS Medan, Astra Financial hadir bersama dengan 9 unit bisnis di bawah naungan Astra Financial yaitu FIFGROUP, ACC, TAF, Asuransi Astra, Astra Life, AstraPay, Maucash, Moxa, hingga SEVA. Dua terakhir (Moxa dan SEVA) adalah pendatang baru yang ikut berpartisipasi dalam GIIAS 2022.Terdapat sejumlah kegiatan dan games menarik yang dapat dilakukan pengunjung di booth Astra Financial. Tak ketinggalan, promo-promo transaksi pembelian mobil dan motor bagi seluruh pengunjung.Promo utama yang ditawarkan adalah dari ACC dan TAF yang menawarkan benefit bunga mulai 0,77 persen dengan tenor 1 tahun untuk pembiayaan mobil dan dengan bebas biaya admin.SEVA sebagai pendatang baru turut hadir menawarkan promo benefit bunga mulai 0,77 persen untuk tenor 1 tahun dan bebas biaya admin melalui fitur Instant Approval. Ada pula asuransi comprehensive 1 tahun Garda Oto dari Asuransi Astra, dan asuransi jiwa dari Astra Life dengan cashback hingga 2 bulan premi.Untuk pembelian motor, FIFGROUP juga punya penawaran menarik. Untuk pembelian sepeda motor tipe big bike (500cc ke atas), pengunjung akan mendapatkan program DP ringan sebesar 15 persen, pembelian motor tipe reguler DP 8 persen, sedangkan untuk pembelian motor Honda tipe ADV160 dan CB150X DP ringan sebesar Rp1 juta.Ada pula program cashback hingga Rp1 juta dalam bentuk saldo AstraPay untuk pelanggan yang melakukan repeat order FIFASTRA dengan pengajuan melalui aplikasi Moxa. Konsumen juga bisa mendapatkan hadiah tambahan secara langsung berupa jaket limited edition.Untuk melengkapi fasilitas berkendara menjadi semakin aman dan nyaman, Astra Financial memberikan proteksi pada kendaraan dengan asuransi. Asuransi Astra akan memberikan hadiah langsung terhadap 25 SPK berupa asuransi perlindungan kecelakaan diri Garda Me Micro. Melalui program lucky dip, pengunjung juga bisa mendapatkan 7 asuransi Garda Healthtech dan perluasan Jaminan Tanggung Jawab Hukum (TJH).Perlindungan lain dari Astra Life sebagai jaminan terhadap proteksi diri dan keluarga. Astra Life memberikan promo cashback 77 persen dari premi pertama untuk setiap pembelian asuransi Flexi Hospital & Surgical di ilovelife.co.id dengan kode promo GIIASHS. Pengunjung juga bisa menggunakan kode promo GIIASMDN22 untuk mendapatkan gratis 2 bulan premi setiap pembelian asuransi Flexi Life.Promo menarik lainnya juga hadir melalui layanan digital Astra Financial yaitu AstraPay. AstraPay akan mendukung kegiatan GIIAS dimana pengunjung bisa membeli tiket GIIAS 2022 di AstraPay dan mendapatkan cashback Rp15.000.Selain itu, AstraPay juga dapat digunakan sebagai platform pembayaran SPK dan akan mendapatkan cashback Rp100.000 untuk SPK roda empat dan Rp50.000 untuk SPK roda dua dan masih banyak promo lainnya.