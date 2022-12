Misi Akhir Pekan The Elite Dari Jakarta ke Semarang

(ERA)

The Elite memiliki misi pada akhir pekan ini (10 - 11/12/2022) dengan menggelar Season of Drive. Para pecinta otomotif ini melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Semarang dengan sejumlah agenda terkait dengan semangat mereka.COO The Elite, Riswan Rusdiansyah, menyebutkan program ini merupakan agenda rutin yang biasa mereka lakukan setiap tahunnya. Kali ini, mereka melakukan touring dari Jakarta menuju Semarang untuk menggelar acara kumpul bersama penggiat otomotif."Kenapa ini dipilih Semarang? Karena lokasinya berada di tengah-tengah, terjangkau dari yang Jakarta, Surabaya, Yogya, Solo. Di sini kita juga akan mensosialisasikan mengenai acara The Elite Showcase 2023 yang akan berlangsung pada 4 - 5 Februari 2023 di BSD City Tangerang," ungkap Riswan Sabtu (10-12-2022) di Jakarta Pusat.The Elite sudah menyiapkan tempat di Graha Padma Semarang pada Minggu (11-12-2022). Agar acara terasa meriah, mereka menyiapkan acara kumpul komunitas, hiburan, konten digital, hingga perkenalan terhadap produk Pertamina Fastron.CEO The Elite, Gatot Mulyartho, menambahkan, "Dengan ini kita ingin di ada juga event-event di daerah-daerah. Dengan adanya Season of Drive ini, kita ingin orang tahu ternyata Elite Indonesia itu juga touring dan ini menjadi momen kita naikan energi meet up di daerah-daerah."Selain sekadar perjalanan menuju acara kumpul pecinta otomotif di Semarang, The Elite juga mencoba pelumas Fastron Platinum Racing dengan SAE 10W-60 yang diracik secara khusus dengan teknologi yang sama dengan spesifikasi mobil supercar. Namun, mereka kemudian mencobanya di sebuah mobil modifikasi yang memiliki performa tinggi."Tujuan kami, untuk menguji kualitas oli lokal Pertamina Platinum Racing SAE 10W-60, di beberapa mobil dengan mesin performa tinggi, dan dibawa touring ke Semarang," ujar Gatot.