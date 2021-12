VW Tiguan Allspace Sapa Arek Suroboyo, Harga Spesial Khusus Warna Hitam

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

VW Tiguan Allspace, penyempurnaan VW Tiguan

Promo di GIIAS Surabaya 2021

Surabaya: Setelah sukses berpartisipasi di pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 di ICE, BSD, kini Volkswagen kembali hadir di GIIAS Surabaya 2021 yang digelar pada 8-12 Desember 2021 di Grand City Convex, Surabaya.Konsumen Surabaya akan dimanjakan lewat line up unggulan seperti SUV Volkswagen Tiguan Allspace yang merupakan generasi kedua Volkswagen Tiguan.Seperti diketahui Volkswagen Tiguan Allspace sudah diluncurkan pada GIIAS 2019 lalu. Model ini dikembangkan untuk memenuhi permintaan konsumen tanah air yang menyukai mobil dengan kepraktisan dan daya angkut hingga 7 penumpang."Kami sengaja membawa SUV premium Tiguan Allspace pada gelaran GIIAS Surabaya tahun ini. Hal ini merupakan bukti dari komitmen Volkswagen dan PT GMM untuk terus membangun dan memperkuat merek VW di pasar otomotif Indonesia. Kami berharap pelanggan Surabaya bisa menyukai produk andalan kami, VW Tiguan Allspace, yang merupakan hasil rakitan teknisi lokal Indonesia,” ujar Head of Sales, PT Garuda Mataram Motor, Ahmad Badawi.Generasi kedua dari VW Tiguan ini merupakan SUV Volkswagen Group pertama dengan platform MQB modular transverse matrix yang diklaim mampu meningkatkan semua keunggulan Tiguan.Selain tampilan yang lebih sporty, bobotnya terpangkas sekitar 50 kg dibandingkan model sebelumnya, namun memiliki dimensi yang lebih besar, plus jarak sumbu roda 77mm lebih panjang dibanding pendahulunya, sehingga menawarkan ruang kabin yang lebih leluasa, ditambah bangku baris ketiga yang menjadikannya sebuah SUV 7-penumpang.VW Tiguan Allspace mengusung mesin 1.4 TSI. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga puncak 150 bhp dan torsi 250 Nm dengan transmisi 6-speed kopling ganda (DSG) plus shift paddles. SUV gagah ini mampu berakselerasi dari 0 - 100 km/jam dalam waktu 9,5 detik, dan kecepatan puncak hingga 202 km/jam.Tiguan Allspace didukung fitur Adaptive Chassis Control (DCC). Fitur ini memberikan pilihan mode pengendaraan sesuai dengan kebutuhan pengemudi, dan menjadikan sistem peredaman suspensinya beradaptasi secara elektronik sesuai dengan pilihan pengendara.Tiguan Allspace juga memiliki banyak fitur keselamatan modern, antara lain: kamera 360 “Area View”, Electronic Stability Control (ESC), Park Assist System, enam buah Airbag, Tire Pressure Monitoring, Electronic Parking Brake dengan Autohold dan ISOFIX untuk penggunaan tempat duduk anak yang aman di Tiguan Allspace.Automatic Post Collision Brake System. Dengan input sensor dari airbag, menjadi Automatic Post Collision Braking System akan bekerja untuk menghindari akibat benturan agar tidak semakin parah. Secara otomatis fitur ini akan memulai pengereman setelah kendaraan mengalami tabrakan dan mempercepat pengereman untuk meminimalkan benturan yang mungkin terjadi selanjutnya.Bagasi Tiguan Allspace dalam keadaan seluruh bangku ditegakkan dapat mencapai 230 liter, lalu saat bangku baris ketiga dilipat kapasitas bagasi menjadi 700 liter. Total bagasi yang bisa didapat dari melipat bangku baris kedua dan bangku belakang adalah 1.775 liter. Fitur “Easy Open” juga dimiliki untuk memudahkan membuka pintu bagasi belakang lebih mudah, cukup dengan menggerakkan kaki di bawah bumper belakang.Volkswagen Tiguan Allspace ini dibanderol dengan harga Rp660 juta (On-The Road Surabaya) dan tersedia dalam pilihan warna Indium Grey, Deep Black, Candy White, Reflex Silver dan Silk Blue.Di GIIAS Surabaya 2021, Volkswagen akan tampil di booth F2 di Grand City Convex. Tidak hanya itu saja, Volkswagen juga memberikan beberapa diskon menarik yaitu Total Down Payment (TDP) ringan sebesar 16% dan bunga 0%.Dalam event ini, Volkswagen juga menawarkan harga spesial GIIAS untuk The Tiguan Allspace khusus untuk warna hitam bagi pengunjung yang melakukan transaksi selama pameran.