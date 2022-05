Suzuki Tebar "Kode" Peluncuran Mobil Baru, Ertiga Hybrid?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ERA)

Suzuki siap untuk kembali memperkenalkan kembali mobil barunya di tahun 2022. Merek asal Jepang ini bahkan sudah menebar kode untuk peluncurannya dalam waktu dekat ini.Akun Suzuki_id mengunggah sebuah gambar siluet sebuah mobil berwarna hitam. Lengkap di dalam gambar tersebut terdapat tulisan Untuk Hari Yang Lebih Baik dan tanggal peluncurannya pada 10 Juni 2022."Experiencing the new sensation of driving for a better day… Coming to you soon!" tulis di kolom takarir.Dari bentuk siluetnya, ada kemungkinan gambar ini mengacu kepada model Ertiga atau XL7. Akan tetapi Medcom.id menganalisa model yang akan diluncurkan ini kemungkinan besar adalah Ertiga Hybrid.Analisa ini berdasarkan peluncuran Ertiga terbaru yang ada di India. Dari segi tampilan ada sentuhan facelift alias perubahan minor dan penggunaan teknologi mild hybrid.Di negeri Bollywood tersebut terdapat pilihan mesin 1.5 L DualJet, Dual VVT. Mesin tersebut dipadukan dengan dua opsi sistem transmisi, yakni manual 5-percepatan dan torque converter automatic 6-percepatan. Selain itu, tersedia juga pilihan mesin berkode K15C dengan teknologi Smart Hybrid yang mampu menghasilkan tenaga hingga 101,6 daya kuda @ 6.000 rpm dan torsinya mencapai 136,8 Nm @ 4.400 rpm.Selain itu, di segmen low MPV juga sudah cukup ramai manuver dari pesaingnya. Sebut saja Toyota menghadirkan generasi terbaru Avanza serta Veloz, dan Mitsubishi melakukan penyegaran untuk Xpander pada tahun lalu. Nah jadi apakah ini Ertiga atau XL7?