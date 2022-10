Intip Teknologi Keselamatan Bus Hasil Kolaborasi TKDN dengan New Armada

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kreasi terbaru New Armada di Busworld SEA 2022

(PRI)

Jakarta: PT Teknologi Karya Digital Nusa (TKDN) bekerja sama dengan karoseri New Armada pada penyelenggaraan event Busworld Southeast Asia 2022 tanggal 5-7 Oktober 2022 di JIEXPO Kemayoran.Teknologi canggih dari TAM Fleet (TKDN Advance Mobility Fleet) dari PT TKDN terpasang di unit bus milik New Armada, yaitu perangkat IoT MDVR, CCTV, Blind Spot Detection, Advance Driver Assistant System, Driver Safety Monitoring, Multi Touch panel, dan Blackbox.Masing-masing perangkat tersebut terintegrasi dalam sistem solusi management transit dan dilengkapi teknologi IoT terkini yang berfungsi sebagai sensor dan pengawasan demi meningkatkan keselamatan armada, penumpang dan pengemudi.Salah satu perangkat yang dipamerkan, yaitu Driver Safety Monitoring (DSM), dapat memberikan Driver Behavior Analysis untuk memantau perilaku pengemudi agar tidak melakukan pelanggaran selama armada beroperasi.Begitu juga perangkat Blind Spot Detection yang menggunakan 3D depth camera with AI yang mampu mendeteksi keberadaan pejalan kaki maupun kendaraan disekitar armada dengan keakuratan mencapai 95 persen sehingga dapat meminimalisir kecelakaan lalu lintas.Perangkat lain dari TAM Fleet seperti Advanced Driver Assistance System (ADAS) dapat memberikan peringatan awal jika armada kendaraan terdeteksi menyimpang dari jalur, melewati batas kecepatan ataupun jika terjadi potensi tabrakan depan.“Sesuai dengan slogan yang diusung, 'Empowering Management Through Technology', PT TKDN mendukung pentingnya keselamatan armada demi peningkatan kualitas layanan melalui pemanfaatan teknologi berbasis IoT dan AI yang terintegrasi,” jelas Direktur Utama PT TKDN, David Santoso.Di event Busworld kali ini, New Armada juga memperkenalkan kreasi bus terbarunya, yaitu Citouro Medium City dan Luxury Big Bus Skylander R22.Khusus Citouro Medium City Bus, hadir dengan keseluruhan desain Modern & Dynamic Look untuk menunjang dunia yang semakin modern dan dinamis. Tampilnya yang stylish dengan nuansa keseluruhan modern disertai new headlight design menambah kesan confidence pada siapapun yang melihat pada area fascia depan.Pada area samping tampil berbeda dengan side window graphic yang menyiratkan kesan dinamis sehingga area fascia belakang, disertai LED light side untuk menonjolkan keseluruhan kesan modern sebagai Urban Transportation.Citouro Medium City Bus juga sudah dilengkapi teknologi TAM Fleet untuk meningkatkan kualitas layanan serta keselamatan armada dengan meminimalisir risiko kecelakaan lalu lintas.“Kami berharap kerjasama ini semakin memperkuat New Armada dalam kontribusinya meningkatkan kualitas layanan yang dapat berdampak pada hidup masyarakat Indonesia,” tutup Managing Director, Charles Hugo Wahyadiyatmika.