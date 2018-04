Prestige Boyong Satu-Satunya Aventador S Roadster

Prestige Motorcars memang jadi satu-satunya importir supercar yang konsisten meluncurkan produk baru. Usai membawa satu-satunya Bugatti Veyron yang masuk Indonesia, mereka lantas memboyong Lamborghini Aventador S Roadster. Mobil ini merupakan versi terbaru dari Aventador roadster yang memang baru dikenalkan brand-nya beberapa waktu lalu.Dalam pernyataan resminya saat sesi peluncuran mobil tersebut, CEO Prestige Motorcars, Rudy Salim menjelaskan bahwa mereka ingin menghidupkan pasar supercar di tanah air. Dengan membawa model-model terbaru, mereka berharap bisa merangsang pasar otomotif, khusus di segmen supercar."Memang tidak mudah jualan supercar di Indonesia, karena memang permintaan pasar lesu sebagai akibat dari tingginya kurs dollar ke rupiah, lalu naiknya biaya PPnBM dan lainnya. Tapi hanya dengan ini caranya merangsang pertumbuhan pasar supercar di Indonesia," ujar Rudy kepada medcom.id usai membuka tirai mobil eksotis itu pada Kamis (19/4/2018) di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.Ia melanjutkan bahwa peluncuran supercar beringas dari brand 'banteng ngamuk' itu, jadi kebanggaan tersendiri bagi mereka. Mengingat ini menjadi satu-satunya Aventador S Roadster terbaru yang ada di Indonesia. Apalagi mereka menyandingkannya dengan Bugatti Veyron yang juga cuma satu di Indonesia.Mobil ini diluncurkan dengan warna khas kuning Giallo Spica yang sarat akan teknologi terbaik dari pabrikan asal Italia itu. Mobil ini menggendong mesin berkonfigurasi V12 dengan total kapasitas sebesar 6.500 cc. Tenaganya mencapai 740 daya kuda dan mampu melaju 0-100 kilometer per jam dalam 3 detik.Kecepatan tertingginya mampu mencapai 350 kpj dengan torsi mencapai 690 newton meter pada 5.500 RPM. Tenaga besar ini bisa dicapai berkat sistem transmisi pergeseran independen atau ISR.Lantaran mengusung model roadster, mobil ini pun punya konfigurasi atap hard top yang bisa dibuka. Bobotnya hanya enam kilogram dan bentuknya cembung agar ruang kabin terasa lebih lapang. Untuk memesan mobil ini, Anda harus rela bersabar selama 7 sampai 8 bulan. Belum lagi jika meminta personalisasi khusus. Maka waktunya bisa lebih lama."Pastinya kita tidak bisa menjanjikan kapan mobil bisa dikirim ke pelanggan. Yang jelas beli mobil ini harus sabar. Jumlah pajaknya saja beum ketahuan berapa besarannya. Makanya kami hanya bisa memberikan harga off the road yaitu sebesar Rp18,5 miliar."Tertarik?(UDA)