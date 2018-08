Mobil Sapuangin 6 ITS Siap Bertarung untuk Juara Dunia

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya melalui Tim Sapu Angin (SA) meluncurkan mobil balap Formula Sapuangin Speed 6. Proses peluncuran yang dilakukan pada Minggu (26/08/2018) di Surabaya Town Square (Sutos), dinyatakan siap bertarung meraih kemenangan.Acara ini dihadiri Sales Region Manager V Jatim Balinus PT Pertamina Lubricants Budi Suharyanto, Mantan Menteri Pendidikan Nasional sekaligus Ketua Yarsis Prof. KH. Mohammad Nuh, DEA Dan Wakil Rektor I ITS, Prof. Dr. Ir. Heru Setyawan M.Eng.Wakil Rektor I ITS, Prof. Heru Setyawan menyampaikan terima kasih kepada pihak PT Pertamina Lubricants yang telah terus menerus memberikan dukungannya kepada ITS untuk terus berkarya hingga dikenal di kancah dunia.“Team Sapuangin sendiri fokus untuk menciptakan dua jenis mobil, yaitu mobil hemat energi dan mobil formula. Mobil formula yang karya ITS Team Sapuangin ini sudah mencapai generasi ke-6,” tutur Heru.Mobil balap Formula Sapuangin Speed 6 ini akan dilombakan dalam ajang Student Formula Japan 2018 yang akan berlangsung di Ecopa Stadium, Shizuoka Prefecture, Japan pada 4-8 September nanti. Kegiatan ini diprakarsai oleh JSAE (Japan Society of Automotive Engineering). Tidak hanya di Jepang (Asia), Student Formula juga diadakan di beberapa benua lain yaitu Australia, Eropa, dan Amerika.Pencapaian Sapuangin terbilang bagus di mata dunia, terutama dalam ajang Student Formula Japan yang diikuti. Terbukti dari prestasi-prestasi yang di raih seperti menjadi Best Rookie Award, atau sebagai pendatang pertama terbaik di tahun 2013, serta peringkat Sapuangin yang menunjukkan trend meningkat selama keikutsertaannya.Selain dari ITS, tercatat terdapat beberapa universitas lain yang juga akan berlaga di kompetisi tersebut, yaitu Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS).(UDA)