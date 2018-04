Livina Berbasis Xpander, Dalam Progres!

Masuknya Mitsubishi ke aliansi Nissan-Renault membawa angin segar bagi Nissan, khususnya Nissan Grand Livina. Diketahui kalau saat ini Nissan sedang mengerjakan All New Grand Livina dengan basis Mitsubishi Xpander.Dikutip dari Indianautosblog , meski menggunakan basis Xpander bukan berarti Nissan hanya melakuka rebadge untuk All New Grand Livina. Sejumlah perubahan akan dilakukan agar penampilan MPV mereka itu nantinya memiliki perbedaan.Diperkirakan di bagian wajahnya, dynamic shield design khas Mitsubishi akan digantikan dengan desain V-Motion milik Nissan. Kemudian bagian lampu utama akan dikembalikan ke atas dan menyatu dengan LED DRL seperti Nissan X-Trail, penyematan lampu kabut, hingga desain bumper baru.Bagian dapur pacu juga kemungkinan besar akan menggunakan mesin yang berbeda. Mesin 1.500 cc MIVEC milik Mitsubishi akan digantikan dengan mesin milik Nissan. Kemudian transmisinya akan menggunakan CVT seperti yang sudah digunakan di Nissan Grand Livina saat ini.Media asal India ini menyebutkan kehadiran All New Livina di Malaysia akan terjadi di akhir 2018 atau awal 2019, setelah kehadiran Mitsubishi Xpander. Kemungkinan besar mobil ini juga akan diproduksi di pabrik Mitsubishi yang berada di Indonesia.(UDA)