Orisinalitas Toyota FJ40 Land Cruiser 1978 yang Mempesona

Toyota FJ40 Land Cruiser adalah salah satu mobil yang sangat ikonik, dan sangat dikenal oleh penggila off road sebagai mobil klasik yang memiliki kemampuan handal untuk melibas segala medan, serta memiliki desain yang unik dan indah.FJ40 disebut model yang paling dikenal, diproduksi antara 1960 dan 1984. Pabrikan mobil Jepang membangun banyak model ini, namun banyak pemilik yang tidak merawat kondisinya sehingga keberadaannya mulai punah.Mobil yang ditampilkan Carscoops kali ini salah satu contoh Toyota FJ40 Land Cruiser Hardtop 1978 yang mendapat perlakuan layak dari sang pemilik, sehingga sampai saat ini kondisinya masih sangat klimis, terawat dan orisinil. Dengan kondisinya yang sangat orisinil ada kisah menarik dibalik penemuanya.Dalam daftar faktur pembelian tercantum jika mobil ini dibeli oleh seorang pengusaha distributor karpet grosir. Rencananya mobil dibeli untuk dijadikan kejutan, untuk disimpan sangat rapih dalam peti kayu. Setelah ditempatkan di peti kayu kemudian diletakan di gudang sang pemilik.Sayangnya, pemilik mobil keburu meninggal sebelum ia dapat memenuhi impiannya, ataupun untuk mengemudikan FJ40. Setelah sang pemilik meninggal, anak-anaknya tidak yakin apa yang mereka temukan di dalam peti, kemudian menghubungi CEO ICON, Jonathan Ward dan langsung dibeli oleh Ward tanpa melihatnya.Setelah itu, para kru di ICON rupanya melakukan layanan cepat dengan menjualnya ke salah satu teman Ward. Sekarang sudah mampir 18 tahun FJ40 itu berada di tangan pemilik kedua, dan angka odometer baru menunjukan jarak tempuh sejauh 3.200 km atau 2.000 mil.Sekarang FJ40 klasik orisinil itu terdaftar di sebuah situs lelang. Ward, mengklaim FJ40 ini dalam kondisi sangat orisinil atau asli yang tidak masuk akal. Bahkan Ward menyebutkan jika FJ40 ini sebagai contoh paling bagus di dunia.Seperti diketahui, FJ40 klasik ini memakai skema cat Rustic Green asli, termasuk semua pernak-pernik maupun aksesoris masih menempel seperti bawaan aslinya. Paduan hardtop berwarna putih sangat kontras denganbodi berwarna hijau yang cantik,yang juga dilaporkan dalam kondisi sempurna.Kabin juga dalam kondisi asli dan sempurna, teramsuk bagian-bagian detail terkecil yang juga masih menempel dan terlihat seperti baru. Bahkan masih menempel stiker yang berbunyi "Do Not Exceed 55 MPH" atau jangan melebihi 55 MPH. Hal ini penting bagi Anda yang ingin merasakan sensasi berkendara yang berbeda dan kesempatan yang sangat langka mengemudikan mobil seperti ini.Maka jangan heran, jika FJ40 dengan kondisi seperti ini bisa laku terjual hingga miliaran rupiah. Bahkan Toyota FJ40 Land Cruiser Hardtop 1978 ini sudah ditawar di angka USD100 ribu atau sekitar Rp1,3 miliar.(UDA)