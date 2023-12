Bidik Pengguna Mobil Eropa, Segini Target Penjualan Honda Accord RS Hybrid

Adri Prima • 08 Desember 2023 07:09



Jakarta: PT Honda Prospect Motor (HPM) resmi meluncurkan All New Honda Accord RS e:HEV, Kamis, 7 Desember 2023 di Jakarta. Model ini menjadi kendaraan elektrifikasi kedua Honda yang dipasarkan setelah CR-V e:HEV. Sales & Marketing and Aftersales Director PT HPM Yusak Billy mengatakan Accord generasi ke-11 ini tak hanya diplot untuk bersaing di segmen kendaraan hybrid premium asal Jepang lainnya seperti Toyota Camry Hybrid, namun Accord RS Hybrid ini juga mengincar pengguna mobil Eropa. "Kami sudah pelajari kebutuhan konsumen tipe premium sedan ini kami sematkan teknologi canggih. Dahulu survei kami pengguna Accord itu 60 persen menggunakan sopir, namun sekarang bisa 50:50, karena kita ambil pasar mobil Eropa, mobil Eropa itu pemiliknya senang mengemudi mobilnya sendiri,” kata Billy di sela-sela peluncuran. Target penjualan 30 unit per bulan Terkait dengan target penjualan, Honda berharap Accord RS Hybrid bisa laku terjual sebanyak 30 unit per bulan atau 360 hingga 400 unit per tahun. Angka tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya model Accord sebelumnya terjual di rata-rata 24 unit per bulan. Untuk generasi ke-11, Honda cukup pede Accord dengan teknologi hybrid ini akan lebih menarik konsumen. Keunggulan Accord RS Hybrid Honda Accord RS Hybrid mengusung teknologi e:HEV, yakni sistem hybrid yang memungkinkan motor listrik dan mesin bensin bekerja saling mendukung, sehingga menciptakan efisien bahan bakar. Berbeda dengan sistem hybrid terdahulu, sistem e:HEV menerapkan kinerja motor listrik yang lebih dominan dalam berbagai kondisi berkendara, didukung mesin bensin untuk menghasilkan tenaga lebih serta pengisian daya baterai dari sistem regenerasi daya. Accord RS Hybrid menggunakan mesin i-VTEC 2.0 liter empat silinder Atkinson cycle DOHC yang menghasilkan tenaga 145 PS dan torsi 335 Nm. Mesin tersebut dikawinkan dengan teknologi hybrid e:HEV dengan motor penggerak listrik dengan tenaga 184 PS dan torsi 335 Nm. Tenaga gabungannya sebesar 207 PS. Powertrain tersebut didukung transmisi Electric Continuously Variable Transmission (E-CVT). Terdapat fitur EV Switch dengan tiga mode berbeda, yakni Auto, EV, dan Charge. Selain itu, Honda Accord RS e:HEV menawarkan empat mode berkendara, yakni Normal, ECON, Sport, dan Individual yang bisa dipilih menyesuaikan kebutuhan. Kemudian ada teknologi regenerative braking yang bisa diatur melalui paddle shift yang ada di setir. Berstatus sebagai model premium, Accord RS Hybrid sudah dibekali teknologi bantuan Honda Sensing yang meliputi fitur Adaptive Driving Beam, Collision Mitigation Braking System, Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow (ACC with LSF), Road Departure Mitigation System with Lane Departure Warning (RDM with LDW), Lead Car Departure Notification System (LCDN), serta Lane Keeping Assist System (LKAS). All New Honda Accord RS e:HEV dijual dengan banderol Rp959,9 juta on the road (OTR) DKI Jakarta. Konsumen yang berminat sudah bisa melakukan pemesanan dan pengiriman unit akan dimulai Januari 2024.





