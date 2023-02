Meluncur di IIMS, Corolla Cross Hybrid EV GR Sport Dibanderol Rp600 Jutaan

Model GR pertama berteknologi hybrid EV





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Toyota boyong 15 model di IIMS

(PRI)

Jakarta: Toyota Indonesia meluncurkan New Corolla Cross Hybrid EV GR Sport di pameran Indonesia International Motor Show ( IIMS ) 2023 yang dibuka, Kamis, 16 Februari 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Hiroyuki Ueda mengatakan ajang IIMS 2023 menjadi momen Toyota untuk menawarkan berbagai solusi mobilitas. Termasuk pilihan model baru yang juga dapat mendukung Pemerintah dalam menekan emisi karbon."Harapannya Toyota bisa terus menghadirkan berbagai pilihan mobilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin beragam, serta dapat meningkatkan kualitas hidup dan melestarikan lingkungan sekitar,” kata Hiroyuki Ueda di pameran IIMS.New Corolla Cross Hybrid EV GR Sport menjadi model GR pertama Toyota yang mengusung teknologi hybrid EV. Selain itu, model ini semakin melengkapi deretan model GR lainnya yang sudah ada seperti GR Yaris, GR Supra, GR 86, All New Agya GR Sport, Fortuner GR Sport, Rush GR Sport, Raize GR Sport, Hilux GR Sport, serta Yaris GR Sport.“Melalui keikutsertaan pada IIMS 2023 ini, pengunjung dapat melihat berbagai improvement yang terus dilakukan oleh Toyota dalam rangka memberikan berbagai benefit yang bisa dinikmati pelanggan baik dari sisi produk, teknologi dan layanan. Salah satunya melalui kehadiran Hybrid EV GR Sport pertama di Indonesia," kata Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy.Corolla Cross Hybrid EV GR Sport sudah bisa dipesan dengan harga mulai dari Rp600 jutaan.Di perhelatan IIMS 2023 ini, Toyota menampilkan berbagai line up sebanyak 15 unit, mulai dari pilihan kendaraan berteknologi elektrifikasi, GR sports dan sporty car, hingga model-model lainnya.Toyota juga menghadirkan All New Agya yang baru saja debut secara global di Indonesia. Model generasi ke-2 ini dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas yang lebih luas di segmen yang berbeda, dengan peningkatan menyeluruh pada platform, mesin, transmisi dan suspensi baru.Agya terbaru juga tersedia dalam varian GR Sport, sebagai opsi bagi para first buyer yang ingin memiliki kendaraan yang lebih sporty dengan performa yang ditingkatkan.