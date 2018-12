Porsche Macan S Kini Gendong Mesin V6 Turbo Terbaru

Porsche terus melakukan pengembangan dan melengkapi varian dari Macan sebagai salah satu tulang punggung penjualannya. Bahkan pabrikan asal Jerman ini kini membenamkan mesin V6 terbaru untuk Macan S.Diketahui bahwa Macan S kini mengadopsi mesin 3.000 cc V6 bertenaga 349 daya kuda dan torsi 460 nm. Angka ini lebih baik 13,8 dk dan 20 nm dibandingkan mesin V6 Macan S yang sebelumnya.Peningkatan tenaga juga diikuti dengan semakin tajamnya catatan akselerasi 0-100 kilometer per jam (kpj) yang hanya 5,1 detik, atau 0,1 detik lebih kencang dibandingkan sebelumnya. Kecepatan puncaknya juga bisa mencapai 254 kpj yang dibatasi.Porsche membeberkan kunci peningkatan performa ini karena menggunakan tata letak turbo sentral, turbocharger terletak di dalam konfigurasi V. Sehingga menghasilkan jalur gas buang pendek antara ruang bakar dan turbocharger, untuk memastikan respons lebih baik.Turbocharger twin-scroll terbaru ini menyediakan torsi tinggi di putaran mesin rendah. Teknologi ini juga membuat aliran gas buang diumpankan ke roda turbin sebagai aliran terpisah, mengurangi kerugian siklus muatan. Geometri ruang pembakaran yang dikembangkan lebih lanjut dengan injektor sentral mempromosikan persiapan campuran bahan bakar yang efisien.Demi mengimbangi mesin baru yang lebih galak, bagian sasis mendapatkan sejumlah rombakan untuk meningkatkan stabilitasnya. Seperti contoh bagian as roda depan, per garpu yang terbuat dari aluminium menggantikan komponen baja, kemudian bar sway disetel ulang, dan beberapa perombakan lainnya.Selain itu bagian rem juga disempurnakan dengan memberikan titik tekanan yang lebih presisi. Kemudian bagian pedal juga diubah dan dengan tuas yang dipersingkat. Ini menghasilkan respons rem yang lebih cepat, dan pengemudi juga dapat merasakan titik tekanan yang sangat tepat.Berbicara estetika, ada juga sedikit ubahan di interior dan eksterior. Di sektor tampilan kini mengadopsi lightbar LED tiga dimensi, Lampu depan LED sebagai standar, dan sistem Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) yang bisa dipilih sebagai opsional. Kemudian sektor hiburan juga sudah menggunakan Porsche Communication Management (PCM) baru, yang kini dilengkapi layar sentuh full-HD 10.9 inci, termasuk koneksi gawai, two interface audio, dan intelligent voice control.(UDA)