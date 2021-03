Confero 'Berdandan', Apa yang Baru?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tak lama setelah mengumumkan penyesuaian harga unit mobilnya saat PPnBM jadi nol persen, Wuling tak menunggu waktu lama untuk melakukan pembenahan di sektor tampilan untuk Confero Series. Tampang baru ini tentu sudah berada dalam radar para pencari mobil MPV di 2021, lantaran desain yang digunakan mobil berlogo lima berlian itu sudah terbilang lama.Pertanyaannya adalah, apa saja yang baru dan disajikan oleh pabrikan asal Tiongkok tersebut untuk mobil yang mereka alokasikan melawan kekuatan brand-brand yang lebih dulu kuat di pasar nasional? Tentu menjadi hal menarik yang perlu diketahui oleh masyarakat luas.“Perjalanan kami di Indonesia dimulai pada 2017 dan dibuka oleh kehadiran Confero Series. MPV pertama ini sangatlah bernilai karena jadi pembuka jalan bagi kami untuk terus menyajikan inovasi. Hari ini kami melakukan penyegaran untuk memberikan pengalaman berkendara yang semakin menyenangkan bersama keluarga,” ujar Assistant of President Wuling Motors, Han Dehong melalui keterangan resminya.Penyegaran yang dilakukan brand asal Tiongkok ini tentu cukup menyenangkan di mata, lantaran tampangnya yang lebih kekinian. Tarikan garis DRL (daytime running light) yang menyerupai kumis ikan lele, sontak mengubah tampilannya. Bagian logo yang kini diapit aksen krom serta rumah lampu yang dibalut mika tipe smoke sudah menguak identitas barunya. Apalagi lampu high beam pake tipe reflektor untuk membuat pencahayaan lebih baik.Dari sisi interior, mobil ini memiliki kabin yang lapang hingga baris ketiga dengan pilihan konfigurasi bangku 8-seater dan 7-seater yang dilengkapi dengan jok bergaya captain seat. Kesan modern dan berkelas pun terlihat berkat pengaplikasian desain interior yang bernuansa gelap dengan aksen jahitan merah.Untuk membuat kapasitas ruang penyimpanan lebih lapang, jok bagian belakang bisa dilipat ke tengah, sehingga kapasitas bagasi menjadi lebih besar. Pembaruan juga terlihat di beberapa panel-panel seperti panel pintu depan dengan aksen karbon merah material pelapis jok dari kulit.Berbagai perangkat penunjang kenyamanan berkendara lainnya turut dihadirkan di produk ini, yakni rear parking camera, head unit 8 inci touchscreen, audio control & answering call button, electric adjustable foldable mirror, dan driver seat height adjuster.Mobil ini juga diakomodasi fitur keselamatan dan keamanan yang lengkap di kelasnya, mulai dari Tire Pressure Monitoring System (TPMS), Emergency Stop Signal (ESS), dual SRS airbag, front and rear parking sensor, sistem pengereman ABS & EBD, seatbelt indicator, immobilizer, ISOFIX, hingga anti - theft alarm.Bagian yang juga bikin kaget adalah rentang harga yang sangat kompetitif lantaran mobil ini dijual dengan keringanan PPnBM nol persen. Sehingga banderolnya untuk wilayah DKI Jakarta mencapai Rp169.800.000 (on the road). Mobil ini ditawarkan dalam lima pilihan warna, yaitu merah, putih, carnelian silver, aurora silver dan hitam. Konfigurasi harga seperti ini, tentu akan jadi senjata utama untuk melawan Toyota Avanza, Daihatsu Grand Xenia, Honda Mobilio, Mitsubishi Xpander hingga Suzuki Ertiga.-New Confero S Type C Lux: Rp169.800.000-New Confero S Type C Lux+: Rp171.800.000-New Confero S Type L Lux: Rp180.800.000-New Confero S Type L Lux+: Rp182.800.000-New Confero S Type L ACT Lux: Rp189.300.000-New Confero S Type L ACT Lux+: Rp191.300.000(UDA)