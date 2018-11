Intip SUV Bongsor BMW X7 di LA Auto Show

Rencana BMW menghadirkan sport utility vehicle (SUV) premiumnya akhirnya terwujud di LA Auto Show 2018. Menilik dari foto yang beredar, BMW X7 ini memperlihatkan styling desain yang serupa dengan konsep BMW terbaru lainnya. Yakni penggunaan kisi-kisi ginjal ikonik BMW.Kemudian melihat desain bagian depan, BMW Concept X7 memiliki kesan tegas dengan dominasi desain model kotak. Meski begitu, tampilannya tetap modern dengan penggunaan lampu utama dan foglamps LED.Bagian belakangnya pun juga masih dengan desain kotak. Kemudian lampu belakangnya cukup lebar dan saling terhubung dengan garis krom yang menekankan kesan sporty, serta terdapat dua lubang knalpot di bumper belakang.Ada juga beberapa elemen X7 yang disebut punya desain menarik, di antaranya gagang pintu berlapis krom dan penggunaan atap kaca panorama. Tapi yang diklaim paling menarik adalah port pengisian di fender depan, yang menyiratkan powertrain hibrida plug-in dari BMW. Rival sejati Mercedes-Benz ini disebut punya total dimensi panjang 203,3 inci (5.164 mm), lebar 78,7 inci (1.999 mm), tinggi 71,1 inci (1,806 mm), dan wheelbase 122,2 inci (3.104 mm).Delansir Carscoops, X7 punya kapasitas kabin mengakomodasi hingga tujuh penumpang dalam tiga baris jok kursi dalam suasana mewah khas model BMW X. Bahkan desain interior juga disebut lebih lapang.Di Amerika Serikat (AS), BMW X7 2019 akan menawarkan dua pilihan mesin. Untuk mesin entry-level xDrive40i fitur 3,0-liter turbocharged inline enam silinder diklaim menghasilkan tenaga 335 daya kuda pada putaran mesin 5.500 dan 6.500 rpm, dengan torsi maksimum mencapai 330 lb ft saat putaran mesin mencpai 1.500-5.200 rpm. Tenaganya ditransfer melalui transmisi otomatis delapan kecepatan, yang memungkinkan untuk melesat dari 0 hingga 100 km per jam dalam 5,8 detik.Sedangkan untuk mesin range-topping adalah xDrive50i didukung fitu V8 twin-turbocharged 4.4 liter. Tenaga yang disemburkan mencapai 456 daya kuda pada putaran mesin antara 5,250 dan 6.000 rpm dan torsi 479 lb ft didapat saat rpm 1.500 hingga 4.750 rpm. Dilengkapi dengan transmisi seperti entry-level, mesin V8 disebut enam sepersepuluh detik lebih cepat dari mesin enam silinder, yang hasilnya bisa sprint dari 0-100 km per jam dalam 5,2 detik. Kedua pilihan mesin tersebut memiliki kecepatan tertinggi 209 km per jam.BMW mengatakan, SUV-nya itu akan dibangun di Spartanburg, Carolina Selatan, Amerika Serikat mulai minggu depan. Kemungkinan tiba di dealer pada Maret 2019 dengan harga jual USD73,900 atau sekitar Rp1.064.750.388 untuk xDrive40i, san USD92.600 atau skietar Rp1,3 miliar.(UDA)